Lavori terminati in anticipo: a Grugliasco riaperta al traffico strada della Pronda

A Grugliasco è stata riaperta nei giorni scorsi strada della Pronda, nel tratto da viale Radich a via Rieti. Gli interventi di Iren sono terminati con largo anticipo rispetto a quanto previsto e, per questo motivo, l'assessore alla viabilità Raffaele Bianco ringrazia i tecnici e la società per l’ottimo e il celere lavoro.

Anche in questo caso, l'assessore ha chiesto alla società di intervenire con i ripristini definitivi una volta chiuse le scuole, così da minimizzare i disagi per studenti, famiglie e residenti.

"Questi - afferma l'assessore Bianco - sono interventi operati da privati che contribuiscono concretamente a migliorare la qualità della vita della nostra comunità. Con una buona programmazione e collaborazione, è possibile realizzare lavori necessari riducendo al minimo i disservizi. Continueremo a lavorare in questa direzione per garantire infrastrutture più efficienti e sicure per tutti".