A Torino il convegno "Cross Over: il circo come espressione artistica plurale"

All’interno del CALEIDOSCOPIO, Stagione di spettacoli ed eventi della FLIC Scuola di Circo, sabato 12 aprile 2025 presso il Polo del ’900 di Torino è in programma la seconda edizione di “CROSSOVER: il circo come espressione artistica plurale” che quest’anno ha come sottotitolo #sguardiesterni.

Nato dalla collaborazione con Cordata F.O.R. è a cura di Giovanna Milano, Teresa Noronha Feio, Stevie Boyd e Francesco Sgrò, il convegno invita a riflettere su come il circo contemporaneo sia percepito e interpretato da sguardi esterni, con contributi di espertə e artistə di teatro, danza, accademia, commedia dell’arte, cinema, ricerca e letteratura

Verrà presentata la traduzione italiana delle "Lettere aperte al circo" pubblicate da Editoria & Spettacolo, in una conversazione aperta tra l’autrice Bauke Lievens, le traduttrici Teresa Noronha Feio, Gaia Vimercati e Maristella Tesio, la curatrice editoriale Prof.ssa Silvia Mei e l’artista Elena Zanzu.



Verranno inoltre presentati in anteprima due estratti del documentario “Sospesi” di Francesco Sgrò e Luca Quaia, un viaggio visionario nel cuore della nouvelle vague del circo contemporaneo italiano, sul quale si potrà dibattere con gli autori e i produttori di Cordata F.O.R. e Flash Future Film.

L’ingresso è libero sino ad esaurimento dei posti disponibili