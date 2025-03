‘Small Animals’ in arrivo ogni mese a Luserna San Giovanni

Partiranno gli animali di cortile – domenica 16 marzo – e dopo di loro arriveranno i rapaci, i pulcini, i conigli e tanti altri ancora. Ogni terza domenica del mese infatti piazza Savines-Le-Lac, in centro Luserna San Giovanni, verrà occupata da piccoli animali e dai loro allevatori in occasione della mostra scambio ‘Small Animals’ organizzata dall’Associazione allevatori piccoli animali (Aapa), nata a maggio dello scorso anno. “Da allora abbiamo partecipato a diverse fiere non solo qui ma anche ad Angrogna, Bagnolo Piemonte e Bibiana e abbiamo capito che tanto c’è ancora da fare per promuovere la conoscenza dei piccoli animali e la loro salvaguardia” indica per l’associazione Fredy Charbonnier. La mostra mercato che durerà tutto il giorno è organizzata in collaborazione con l’Associazione razze avicole autoctone di Moretta: “Porteranno la Bianca di Saluzzo, la Bionda piemontese, la Millefiori piemontese e il Grigio di Carmagnola”.

In piazza non ci saranno solo gli stand di allevatori e appassionati di piccoli animali ma anche una fattoria didattica curata da una degli associati: “Ci è capitato di incontrare bambini che non conoscevano la differenza tra una capra e una pecora. Oppure che pensavano che le uova si producessero nei supermercati. Accompagneremo quindi i più giovani, e non solo, alla scoperta di questo mondo”. Ogni mese verrà affrontato un tema specifico: “Iniziamo domenica con gli animali da cortile, ma abbiamo già programmato i prossimi incontri: il 20 aprile ci saranno i rapaci, il 18 maggio i pulcini, il 15 giugno le colombe, il 20 luglio i pappagalli, il 21 settembre i conigli, il 19 ottobre gli uccellini e il 16 novembre la pecora savoiarda - elenca Charbonnier -. Faremo una pausa solo nel mese di agosto”.