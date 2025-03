A Piscina si impara e si cresce con giocoleria e cura del verde

Cinque laboratori per i bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria a Piscina. L’attenzione è rivolta allo sviluppo delle competenze trasversali, artistiche e di cura dell’ambiente.

A occuparsi dell’organizzazione è il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, dei Bambini e delle Bambine, nato quattro anni fa per dare ai giovanissimi l’opportunità di far sentire la propria voce. “I rappresentanti vengono votati da tutti gli studenti della primaria e della secondaria di primo grado, ma possono essere scelti solo dalla terza elementare in su, secondo le linee guida della Regione. Ogni due anni ci sono le elezioni e per questo collaboriamo con la scuola, in modo che sia il più partecipato possibile”, spiega Anna Murgia, assessora alle Politiche Sociali, Politiche per le pari opportunità e Inclusione Sociale.

Ogni anno il Comune stanzia una cifra per i laboratori e spetta al Consiglio, con l’aiuto di Murgia e di un’educatrice, gestirla per il progetto. “Per scegliere le attività i bambini fanno un sondaggio a scuola. Ne discutiamo prima nella riunione del Consiglio, loro possono proporre ma poi devono confrontarsi con i loro compagni, proprio per fargli imparare cosa vuol dire rappresentare qualcuno. Partiamo dalle proposte che vengono fuori, chiediamo preventivi e, se sono fattibili, si scelgono i più votati. Anche per responsabilizzarli sulle proprie scelte e sull’aspetto economico da considerare”.

Lo scopo dei laboratori è sempre stato quello di prevenire la dispersione scolastica, perché è legato allo sviluppo delle competenze trasversali, non imparate strettamente a scuola. Quelli scelti per quest’anno sono cinque: il laboratorio di Giocoleria per la Primaria con 4 incontri dal 29 marzo, il laboratorio di Arte per la Secondaria di I grado e le classi Quinte della Primaria con 4 incontri dal 17 maggio, il laboratorio creativo all’Uncinetto tra fine marzo e aprile con i bambini della Primaria, il laboratorio di Musica per Primaria e Secondario con 4 incontri a partire dal 30 aprile e la Cura del Verde per il Progetto ‘Adotta Un’Aiuola’ dal 28 marzo.

“I laboratori vengono affidati a dei professionisti, ma alcuni sono tenuti da volontari, ad esempio il gruppo delle uncinettine di Piscina. Ci interessa dare la possibilità di sviluppare la loro parte artistica. Ci piace, ad esempio, che i bambini riescano a capire e apprezzare il nostro museo Piscina Arte Aperta. Allo stesso tempo è un’ottima opportunità per loro di esprimersi. Il laboratorio del verde è qualcosa che portiamo avanti da quattro anni, perché il nostro intento è insegnare la cura dell’ambiente con incontri dedicati al verde. L’anno scorso due giardini sono stati adottati da famiglie con i bambini.”, conclude Murgia.

Sono laboratori a numero chiuso: è necessaria l’iscrizione tramite il modulo a questo link, che va consegnato direttamente in Comune o inviato a ufficio.servizi@comune.piscina.to.it.