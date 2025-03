Horeca Expoforum cresce e conquista il Nord-Ovest: A Lingotto Fiere oltre 200 marchi e 100 eventi [FOTO E VIDEO]

Torna a Lingotto la seconda edizione di Horeca Expoforum, l’unico Salone Internazionale del Nord-Ovest Italia che vuole dare voce ai protagonisti della filiera attraverso un ricco palinsesto di oltre 100 appuntamenti tra showcoocking, competizioni, incontri, dibattiti, degustazioni e corsi di formazione.

La kermesse vuole mettere in primo piano i professionisti dell’Horeca, i veri protagonisti dell'evento: dai prodotti F&B (prodotti, ingredienti, merci, novità) ai macchinari innovativi per arrivare fino alle miglore attrezzature disponibili. L'evento, ormai consolidato come punto di riferimento per il territorio, continua la sua crescita nel 2025, ampliando l’area espositiva su una superficie di 13.000 metri quadrati.

Gli appuntamenti, in mostra dal 16 al 18 marzo, intendono porre il focus della seconda edizione su specifici prodotti: il caffè, la pizza, la pasticceria, le degustazioni di tè, gli aperitivi dolci e salati, il show-cooking e molto altro. A supporto, oltre a numerosi partner, è presente anche il sostegno della Regione Piemonte e della Città di Torino e di Camera di Commercio.

"In questo evento sono presenti quasi tutte la catena di fornitori del territorio, dove tra società e istituzioni vogliono raccontare le novità di ogni singolo settore– ha spiegato l'A.D. di GL Events, Gabor Ganczer–. Sono oltre 200 i marchi prptagonisti per la seconda edizione, dove abbiamo scelto come tema comune la sostenibilità. Per questo motivo, all'interno della fiera, si trova il banco alimentare del Piemonte, che affronterà il tema dello spreco del cibo".

"Questo tipo di manifestazione è particolarmente vitale per il nostro territorio, dove i tanti protagonisti danno lustro al Piemonte mostrandolo al mondo intero–ha commentato l'assessore regionale al Bilancio, Andrea Tronzano–. Quest'anno la mostra è molto più ricca e vivace della scorsa edizione, per questo spero davvero che in questi giorni la fiera sia affollata perchè e un evento davvero imperdibile".

"La città di Torino quest'anno è capitale europea dell'innovazione e questo evento lo dimostra davvero, mostrando al mondo quanto Torino sappia occuparsi a 360 gradi dei settori del turismo, della cucina e dei grandi eventi– ha dichiarato l'assessore al Commercio, Paolo Chiavarino–. I cuochi torinesi presenti sono davvero tanti, tutti venuti a dare lustro alla città. Se abbiamo numeri record in questi ambiti è soprattutto grazie a brave imprese e cuochi davvero professionisti".

"Questo è un evento tutto torinese che serve a far star bene la comunità, ma sopratutto a evidenziare il benessere tra lavoratori e clienti, a cui teniamo molto– ha sottolineato il vicepresidente vicario di Camera di Commercio, Nicola Scarlatelli–. Siamo grati di avere questo evento a Torino che si dimostra essere una vera città attrattiva, consideriamo che sono 15 mila le aziende che operano nei settori dell'accoglienza e della ristorazione nel torinese. Siamo quindi contenti di contribuire a dare sostegno per questo tipo di manifestazioni, che sono davvero importanti per il territorio".