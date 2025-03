Daniele di Bonaventura in concerto al al FolkClub

Daniele di Bonaventura in concerto venerdì 21 marzo alle ore 21.30 al FolkClub.

Considerato uno dei più originali e creativi bandoneoisti al mondo esegue e improvvisa pezzi la cui ispirazione spazia dai compositori barocchi ai classici della canzone popolare e creano un suo specifico mondo musicale incredibilmente variegato e nel contempo inconfondibile, in cui il bandoneon sa trasformarsi come per gioco in un’armonica a bocca o nell’organo di una cattedrale. Le sue collaborazioni spaziano dalla musica classica a quella contemporanea, dal jazz al tango, dalla musica etnica alla world music, con incursioni nel mondo del teatro del cinema e della danza. Ha pubblicato più di 90 dischi (anche con ECM), si è esibito in tutto il mondo nei principali festival italiani e internazionali e ha collaborato, tra gli altri, con Enrico Rava, Paolo Fresu, Stefano Bollani, Oliver Lake, Miroslav Vitous, Rita Marcotulli, David Liebman, Toots Tielemans, Lenny White, Omar Sosa, Ira Coleman, Dino Saluzzi, Javier Girotto, Cèsar Stroscio, Tenores di Bitti, Peppe Servillo, David Riondino, Francesco Guccini, Sergio Cammariere, Lella Costa, Ornella Vanoni, Alessandro Haber, Giuseppe Battiston, Custòdio Castelo, Furio Di Castri, U.T. Gandhi, Guinga e Jaques Morelembaum.



