A Palazzo Nuovo l'anteprima della trentesima edizione di Antiqua: la rassegna di musica antica in Piemonte e Liguria

Al via la trentesima edizione di Antiqua: la rassegna di musica antica proposta tra Piemonte e Liguria dall’Accademia del Ricercare. Il cartellone 2025 avrà come titolo "Musica senza tempo, passione senza fine". Gli ingressi a tutti i concerti sono gratuiti.

Un’anteprima straordinaria della stagione avrà luogo il 25 marzo alle 10 a Torino, presso l’Auditorium di Palazzo Nuovo, nel complesso Aldo Moro di via Verdi. L’Accademia del Ricercare proporrà “Corelli e Vivaldi - due geni a confronto”. Una splendida opportunità di collaborazione con il Dams, aperta al pubblico, ma pensata soprattutto per regalare agli studenti un’eccezionale lezione-concerto nell’ambito del corso Dams di Storia della Musica del professor Daniele Valentino Filippi.

La stagione debutterà ufficialmente il 5 aprile, alle 21:15, a Settimo Torinese, nella chiesa di San Pietro in Vincoli, presso piazza San Pietro in Vincoli 6, con il concerto dell’Accademia del Ricercare dal titolo “Vivaldi – Heinichen – Pisendel - Orchestra di Dresda e dintorni”.

Nel 1995, l’Accademia del Ricercare intraprendeva un viaggio musicale che oggi si è consolidato come uno degli appuntamenti più attesi nel panorama della musica antica. La stagione “Antiqua”, che rappresenta il suo fiore all’occhiello, giunge quest’anno a un importante traguardo: il trentesimo anniversario! Nata con l’intento di riscoprire e portare alla luce capolavori dimenticati e opere di autori meno conosciuti attraverso concerti che uniscano qualità musicale, ricerca e approfondimento storico, negli anni la stagione ha avuto l’onore di ospitare alcuni dei più prestigiosi musicisti ed ensemble. L’Accademia del Ricercare, con il suo continuo impegno per la ricerca e l’interpretazione autentica della musica, si conferma come un punto di riferimento imprescindibile nel panorama musicale, e la stagione Antiqua è oggi un’occasione imperdibile per chiunque desideri scoprire o riscoprire il fascino della musica antica, nella sua forma più pura e incisiva.



L’edizione 2025 di Antiqua si arricchisce di eventi esclusivi che metteranno in risalto l’eccellenza e la tradizione dell’arte musicale, attraverso un programma che unisce innovazione e rispetto per le radici storiche. I concerti, le conferenze, i corsi estivi e le masterclass offrono uno spunto di riflessione sull'importanza di preservare e diffondere la musica che ha segnato la storia, facendo dialogare i grandi compositori del passato con i talenti del presente.

Per informazioni o prenotazioni scrivere a segreteria@accademiadelricercare.com o accademiadelricercare@gmail.com, oppure consultare il sito web https://accademiadelricercare.com/