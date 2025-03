Studenti delle superiori a confronto con il rapporto tra tecnologia, umanità e società: c'è la firma tra Poli e Ministero dell'Istruzione

Il Rettore del Politecnico di Torino Stefano Corgnati e il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara hanno firmato oggi pomeriggio un Protocollo d’intesa per promuovere e monitorare attività finalizzate a esplorare il rapporto tra tecnologia, umanità e società, ampliando ulteriormente quelle realizzate dal Politecnico con “Biennale Tecnologia” e coinvolgendo un numero sempre più ampio di studenti e studentesse, in particolar modo delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione. Il Politecnico di Torino e il Ministero dell'Istruzione e del Merito metteranno a disposizione le rispettive competenze per individuare i possibili sviluppi delle tecnologie sia sui processi formativi tradizionali sia sulle nuove sperimentazioni didattiche in ambito tecnologico e professionalizzante.

“La didattica e la sensibilizzazione delle generazioni più giovani verso i temi della tecnologia e della ricerca, e sulla loro ricaduta nella società contemporanea, sono da sempre centrali per il Politecnico – commenta il Rettore Stefano Corgnati – Questa collaborazione formale con il Ministero, e per cui ringraziamo il Ministro Valditara, è un nuovo tassello che va a inserirsi nelle iniziative dell’Ateneo volte a coinvolgere e interessare studenti e studentesse nei confronti delle discipline tecnico-scientifiche, valorizzate da un approccio sempre più rivolto verso l’apprendimento esperienziale. In questo contesto va dunque considerato il coinvolgimento di una realtà consolidata come Biennale Tecnologia, un’iniziativa dal grande valore divulgativo, che riesce a unire il mondo accademico con la società attraverso la lettura di temi attuali nell’ambito scientifico e dell’innovazione”.

Il Politecnico di Torino si impegnerà a promuovere la partecipazione attiva di ragazze e ragazzi offrendo opportunità di apprendimento stimolanti, con l’organizzazione di attività che potranno svolgersi anche presso i suoi laboratori e favorendo il dibattito pubblico attraverso eventi performativi in alcune città italiane. Saranno inoltre valorizzate le competenze professionali dell’Ateneo per la diffusione, in particolare nelle istituzioni scolastiche di secondo grado coinvolte nell’attuazione di sperimentazioni innovative, di iniziative dedicate all’approfondimento del tema del rapporto tra tecnologia, umanità e società in vari ambiti, che spazieranno dalla salute all’ambiente e al cambiamento climatico, dall’istruzione al lavoro.

Il MIM, a sua volta, divulgherà, grazie al coinvolgimento attivo degli Uffici scolastici regionali, a tutte le istituzioni scolastiche del territorio nazionale, in particolare quelle coinvolte nell’attuazione di sperimentazioni innovative, le varie iniziative e gli eventuali materiali didattici prodotti in attuazione del Protocollo d’intesa.

Proprio in questi giorni, inoltre, il Politecnico ha dato avvio alle prime riunioni operative del tavolo tecnico insidiatosi dopo la firma di un accordo quadro con l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte. Con questa partnership, l’Ateneo e l’USR del Piemonte si impegnano a collaborare per implementare il patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche della Pubblica Amministrazione, promuovendo e sviluppando congiuntamente, con l’utilizzo delle rispettive risorse, iniziative e progetti condivisi di ricerca, con particolare riguardo alla formazione scientifica e tecnologica, all’innovazione didattica, all’orientamento scolastico e professionale, alla realizzazione di percorsi inclusivi per l’acquisizione di competenze trasversali e per l’orientamento.

Rispetto all’attività didattica, Politecnico e USR del Piemonte collaboreranno per promuovere la formazione di studenti degli Atenei e delle scuole statali e paritarie di I e II grado del territorio del Piemonte attraverso lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati, l'organizzazione di visite e stage didattici e lo svolgimento di esercitazioni di laboratorio, con particolare attenzione alle situazioni di fragilità. Saranno inoltre incentivati percorsi di formazione rivolti al personale scolastico (docente e non docente) su tematiche STEM e relative alla innovazione didattica, anche digitale, e percorsi di orientamento dedicati a studenti e studentesse degli istituti secondari di I e II grado, al fine di informare, sensibilizzare e stimolare la prosecuzione degli studi nei settori dell’ingegneria, dell’architettura, del design e della pianificazione.