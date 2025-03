L’artista biellese Ugo Nespolo ospite dell’Università del Dialogo

La pagina bianca per uno scrittore, il silenzio per un compositore, la tela per un pittore. Chi meglio di un artista conosce questa vertigine da trasformare in opportunità? Per creare, immaginare quel che ancora non è, aprire strade e fatti nuovi. Un metodo applicabile anche in altri ambiti, magari di fronte alle sfide più complesse del nostro tempo. Ma esiste un metodo per esercitare questa libertà?

Partirà da qui il confronto del prossimo appuntamento dell’Università del Dialogo del Sermig, che ospiterà l’artista biellese Ugo Nespolo. L’incontro negli spazi dell’Arsenale della Pace di Torino è in programma giovedì 20 marzo, a partire dalle 18,45 sul tema “Liberi di creare”.

Ugo Nespolo si affaccia sul panorama artistico negli anni ’60, spaziando dalla pop art alla corrente dell’arte povera e in generale alle nuove avanguardie. La sua produzione, mai legata in maniera esclusiva a un unico filone, si caratterizza sin dall’inizio per un’accentuata impronta ironica, trasgressiva, ludica, per un personale senso del divertimento che rappresenterà sempre una sorta di marchio di fabbrica. È noto per aver usato forme diverse di espressione, una trasversalità che lo ha fatto apprezzare in Italia e non solo.

L’Università del Dialogo è lo spazio di formazione permanente promosso dal Sermig, la realtà di pace e solidarietà nata nel 1964 da un’intuizione di Ernesto Olivero e sua moglie Maria. Obiettivo: riflettere sui problemi del nostro tempo in una prospettiva di speranza. Inaugurata in Vaticano il 31 gennaio del 2004 da papa Giovanni Paolo II, negli ultimi anni l’Università del Dialogo ha accolto testimoni di ogni orientamento, della cultura e dei media, dell’economia e della politica, della solidarietà e dell’arte. Adulti con responsabilità particolari disposti a confrontarsi con i giovani, realizzando anche in campo culturale quell’incontro tra generazioni che il Sermig considera indispensabile per cambiare il mondo.

La nuova sessione 2024-2025 è dedicata al tema “Viva la libertà!”.

L’incontro è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti e sarà trasmesso anche in streaming sulle pagine YouTube e Facebook del Sermig e sul sito: www.sermig.org/diretta