Alla Certosa Reale di Collegno, Follia in Fiore apre la primavera 2025

A Collegno torna Follia in Fiore, giunta alla sua XVI edizione.

L’appuntamento è per sabato 22 e domenica 23 marzo dalle 9.30 alle 18.30 al Chiostro della Certosa Reale di Collegno.

Follia in Fiore è promossa dalla Città di Collegno, in collaborazione con Orticola Piemonte, ed è rivolta a un pubblico di appassionati, famiglie, curiosi e amanti della Natura in tutte le sue forme.

Una vera e propria festa della Primavera a cui partecipano circa 70 espositori tra artigiani e produttori agricoli, a cui si aggiungono alcuni florovivaisti, che animeranno il Chiostro della seicentesca Certosa Reale di Collegno, dove un tempo i padri certosini coltivavano le erbe officinali e che fu poi trasformata, nel corso dell’Ottocento, in una delle più grandi strutture psichiatriche d’Italia.

Importante sarà la presenza dei produttori agricoli del territorio con le loro eccellenze agroalimentari. Un’offerta ricca e variegata di sapori che va dalle proposte salate come taralli, formaggi, prodotti da forno, prodotti di agricoltura organica fino allo zafferano e all’aglio di Caraglio, a quelle dolci come miele e nocciole ma anche biscotti, zenzero, frutti disidratati e delizie alle rose. Non mancheranno vini, liquori e diverse tipologie di infusi, tisane e succhi di frutta.

Una selezione di piccole realtà artigiane metterà in mostra le proprie soluzioni per abbellire appartamenti e giardini: dalle ceramiche ai terrarium, dai vasi realizzati con le pietre ai quadri fino alle borse in tessuto e ai capi d’abbigliamento green. Ma anche bijoux e gioielli artigianali, senza dimenticare le diverse tipologie di cosmetici naturali, come saponi, olii e creme per coccolare il proprio corpo.

Non mancherà un piccolo numero di florovivaisti piemontesi che esporranno proposte floreali per rendere ancora più allegri e profumati gli appartamenti ma anche i balconi e i giardini: dalle rose alle piante verdi fiorite da interno e esterno, dalle succulente alle ornamentali e alle aromatiche.

A fare da cornice alla mostra mercato sarà il palinsesto di iniziative culturali e folkloristiche, con un occhio di riguardo al tema della solidarietà e all’importanza del terzo settore, promosse dalla Città di Collegno in collaborazione con le Associazioni del territorio.

Presso il Parco Dalla Chiesa si terranno l’inaugurazione dell’opera d’arte Arco Rosso di M. Cecchinato, nel viale alberato di Corso Pastrengo (sabato 22 ore 10.30) e l’inaugurazione del progetto “Un metro quadro di giardino” in via Torino 9 (domenica 23 ore 17).

Come gli scorsi anni, anche nell’edizione 2025 Follia in Fiore allestirà un’area food per tutti i partecipanti alla manifestazione presso la Piazza Cav S.S. Annunziata.

