Con “La regina e la sua corte” la Palazzina di Stupinigi si apre al mondo delle api

Un luogo scelto non a caso, la Palazzina di Stupinigi, per far incontrare la corte dei Savoia con quella della regina delle api: la residenza sabauda del Comune di Nichelino è la location ideale in quanto entrambe le dimore reali, anche se non ugualmente sontuose, sono governate da una Regina che ne gestisce la complessità e l’organizzazione.

La corte dei Savoia e la regina delle api

Tutto in natura ruota infatti attorno alla Regina, che è leggermente più grande delle api normali, in quanto a lei spetta il compito di dare continuità alla specie arrivando a depositare nel periodo riproduttivo fino a 1.500 uova al giorno, ma per fare questo necessita di una imponente corte organizzata con efficienza militare, un po’ come le battute di caccia dei Savoia a cui era deputata la Palazzina di Stupinigi.

Volare alla scoperta di un altro mondo

“La regina e la sua corte”, in programma domenica 23 marzo, la prima di una serie di visite dedicate al mondo delle api, è un percorso interattivo per “volare” alla scoperta del mondo delle api e degli altri insetti impollinatori, come farfalle e falene, decorare su porte, finestre e affreschi della Palazzina.

L’appuntamento è un progetto dei servizi educativi della FOM – Fondazione Ordine Mauriziana, in collaborazione con Andrea Beretta, agrotecnico dell’E.G.A.P. Parchi Reali (Parco La Mandria e Parco di Stupinigi), autore e curatore di “Autostrada delle Api” un progetto di divulgazione a tutela della biodiversità che punta alla creazione di un corridoio ecologico popolato di aree verdi, piccoli habitat e stazione di polline per attirare, nutrire e proteggere api e altri impollinatori.

Domenica 23 marzo, ore 15.45

Durata della visita: 1 ora e 30 minuti circa

Prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente. Info e prenotazioni: 011 6200601 stupinigi@biglietteria.ordinemauriziano.it