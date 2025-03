Gruppo Intergea: tre borse di studio assegnate agli studenti stem di Torino

Tre borse di studio, finanziate dal Gruppo Intergea, sono state assegnate dall’Unione Industriali di Torino a tre giovani studenti iscritti al primo anno dei Corsi di Laurea Magistrale stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics) del Politecnico e l’Università degli Studi di Torino, dal valore di 3mila euro ciascuna per l’anno accademico 2024/2025.

Con l’obiettivo di promuovere la parità di genere e incoraggiare la formazione delle giovani donne in ambito STEM, due delle borse sono state destinate a studentesse meritevoli. L’intento è sostenere il loro percorso accademico e contribuire a ridurre il divario di competenze tra uomini e donne in queste discipline.

Tutti gli studenti beneficiari hanno conseguito la laurea di primo livello con il massimo dei voti e, in un gesto simbolico di restituzione del sostegno ricevuto, diventeranno tutor di matematica per i ragazzi delle scuole medie.

“Questa iniziativa nasce dalla consapevolezza dell’importanza della formazione universitaria. Per Intergea, l’obiettivo è contribuire alla crescita degli studenti e creare un sistema virtuoso capace di generare opportunità per i giovani e valore per il territorio”, ha dichiarato Alberto Di Tanno, presidente del Gruppo Intergea. “Investire sui giovani significa investire nel nostro futuro, e questa scelta riflette il nostro approccio imprenditoriale: puntare sempre sulle persone e sulle risorse umane”.