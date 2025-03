FILM - "Il Nibbio" ricorda a tutti noi il sacrificio di un eroe italiano

Nicola Calipari, un alto dirigente del SISMI, sta partendo per una vacanza con la sua famiglia quando viene richiamato a Roma perché la giornalista de Il Manifesto Giuliana Sgrena è stata rapita a Baghdad, al suo ritorno da una visita ad un campo profughi, da quello che si scoprirà essere un commando sunnita. Calipari, nome in codice "Il Nibbio", dovrà districarsi tra l'Iraq presidiato dall'esercito statunitense e la dirigenza dei Servizi Segreti nel tentativo di ottenere la liberazione di Giuliana Sgrena.

RECENSIONE In occasione del ventesimo anniversario della morte di Nicola Calipari è uscito nelle sale il film Il nibbio di Alessandro Tonda, che riporta alla ribalta uno dei rapimenti che maggiormente colpì l'opinione pubblica italiana nei primi anni duemila.

Nel 2005 il medioriente era ancora devastato dalle pessime politiche estere statunitensi post 11 settembre. Nell'Iraq invaso dall'allora governo Bush, la giornalista Giuliana Sgrena viene rapita e il dirigente del SISMI Nicola Calipari verrà incaricato di fare da mediatore con i rapitori per liberare Sgrena. Ottenuta la liberazione Calipari verrà tragicamente ucciso da un fuoco amico dell'esercito statunitense, morte per la quale non ci sarà mai alcun approfondimento legale.

Il Nibbio nel cinema americano sarebbe considerato un classico biopic su dei fatti di guerra, mentre invece nel nostro paese questo genere di film non ha mai preso piede, forse perché da noi scarseggia lo spirito nazionale. Resta il fatto che questa pellicola ricostruisce la figura di Calipari con molta efficacia, grazie a un ottimo Claudio Santamaria a interpretarlo, che risulta perfettamente credibile non solo per la somiglianza fisica ma anche per la caratterizzazione del personaggio. Sonia Bergamasco, che invece è stata chiamata a interpretare Giuliana Sgrena, si dimostra ancora una volta attrice con un forte interesse per i personaggi con una tinta politica. La pellicola però non si sofferma solo sulle figure dei due protagonisti, ma tenta di ricostruire piuttosto fedelmente l'intera vicenda, mostrando anche gli errori che i servizi segreti americani stavano per commettere.

E' un fatto che nelle memorie degli eroi italiani Nicola Calipari appare troppo poco citato e il suo sacrificio non viene ricordato come merita. Purtroppo molte storie come questa vengono dimenticate e a volte non c'è nemmeno un film a ricordarcele.

TITOLO: Il Nibbio

TITOLO ORIGINALE: Il Nibbio

ANNO DI PRODUZIONE: 2025

PAESE DI PRODUZIONE: Italia

GENERE: Drammatico

CASA DI DISTRIBUZIONE: Notorious Pictures

REGIA: Alessandro Tonda

CAST: Claudio Santamaria, Sonia Bergamasco, Anna Ferzetti, Lorenzo Pozzan, Davy Eduard King, Youssef Tounzi, Abbas Abdulghani, Anas Lahdaira, Fethi Nouri, Massimiliano Rossi, Andrea Giannini, Maurizio Tesei, Beniamino Marcone, Sergio Romano, Biagio Forestieri, Biagio Forestieri, Antonio Zavatteri, Beatrice De Mei, Silvia Degrandi, Yonv Joseph, Hossein Taheri

DURATA: 109 minuti

Voto: 3,5/5