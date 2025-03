Gli Statuto in concerto al Teatro Q77: il nuovo albumo celebra musica e calcio

Al Teatro Q77 gli Statuto in concerto il 27 marzo alle ore 21.15.

Il gruppo presenta un nuovo album, "Statuto Football Club". Celebreranno insieme il calcio e la musica, con il loro unico mix di ska-soul-pop. Scoprirete gli 8 brani indimenticabili dedicati al calcio e alle sue storie! Band unica nel panorama italiano con 21 album e oltre 2000 concerti dal 1983! Combinano ska, soul e powerpop con testi originali e impegnati. Dai palchi del Festival di Sanremo a Plaza De La Revolución a Cuba, portano la loro musica con semplicità e autenticità.



Statuto Football Club è un album che raccoglie otto canzoni e sigle radio-televisive legate al mondo del calcio, rivisitate nello stile inconfondibile ska-soul-pop che caratterizza la band. Attraverso melodie iconiche, amate da generazioni di tifosi, il progetto celebra la storia del calcio italiano e internazionale. Tra i brani spiccano le sigle di programmi storici come Tutto il calcio minuto per minuto, Novantesimo Minuto, Domenica Sprint e La Domenica Sportiva. Non mancano pezzi indimenticabili come La leva calcistica della classe '68 di Francesco De Gregori, Una vita da mediano di Ligabue, la spensierata La partita di pallone di Rita Pavone e l’evergreen internazionale Un’estate italiana di Gianna Nannini e Edoardo Bennato. Il legame tra Gli Statuto e il calcio è forte e duraturo. Tifosi appassionati del Torino, nel 1988 sono stati i primi a dedicare una canzone al mondo delle tifoserie con Ragazzo ultrà. Nel 2005 hanno pubblicato Facci un goal, accompagnato da un videoclip che vede la partecipazione del celebre attaccante granata Paolo Pulici. Nel 2010, insieme a Enrico Ruggeri, hanno scritto Controcalcio, un omaggio al calcio di altri tempi. Inoltre, il frontman della band, oSKAr, dal 2017 è difensore nella Nazionale Italiana Cantanti: “Una passione che da sempre abbiamo voluto trasmettere al nostro pubblico -commenta oSKAr-. Un connubio quello tra calcio e musica che passa dalle gradinate degli stadi ai palchi dei concerti, tra goal e chitarre, note e rigori passa un filo sottile che in questo nuovo disco trova la sua massima rappresentazione”.

Per info: www.qsettantasette.com