Per Finpiemonte un 2024 di straordinaria crescita per la Società e il territorio

È stato approvato oggi dal Consiglio di Amministrazione di Finpiemonte Spa il Bilancio 2024.

La società - guidata dal Presidente Michele Vietti e dal Direttore generale Mario Alparone - ha conseguito nel 2024 un risultato di conto economico che evidenzia un utile netto d’esercizio pari ad Euro 5.232.778,in assoluto miglioramento rispetto all’utile di chiusura dell’esercizio precedente di Euro 904.936.



Il risultato risente della componente straordinaria di 3,6 milioni di euro derivante dall’indennizzo transattivo ottenuto da Banca Vontobel a definizione del contenzioso generato dalla distrazione di somme a danno della Società di cui sono accusati i suoi vertici dell’epoca.



Il risultato della gestione operativa evidenzia un significativo miglioramento rispetto al dato già positivo dell’anno scorso, che risulta più che raddoppiato, passando da euro 908.488 a euro 1.949.045.



Ciò è stato reso possibile grazie ad interventi di recupero di efficienza organizzativa - con un incremento del fatturato dal 2022 del 20% e all’aumento del margine di interesse, con interventi puntuali di rinegoziazione delle condizioni economiche.

Il volume di risorse gestite da Finpiemonte per conto di Regione si è notevolmente incrementato (+70 milioni), in adempimento della programmazione dei fondi strutturali europei 21-27 e di quelli del PNRR, dando corso ad oltre 8000 domande di contributo e finanziamento approvate, in crescita del 18% rispetto al 2023.

La gestione finanziaria evidenzia un significativo incremento del margine (+26%), grazie all’attento sfruttamento delle positive condizioni di mercato, soprattutto nella prima parte dell’anno e alla stabilizzazione dei rendimenti rispetto a possibili evoluzioni dello scenario macroeconomico.



In favore delle imprese del territorio, oltre agli ordinari investimenti, si è fatto ricorso a fondi di venture capital, private equity e turnaround, con l’impiego complessivo di 31 milioni di euro e investimenti ad oggi in 20 imprese piemontesi.

Il Presidente del Collegio Sindacale, Marco Zacchera, ha sottolineato che i risultati raggiunti delineano una stabilità, anche strutturale, della gestione della società che dovrebbe valere anche per i prossimi esercizi.



“Sono orgoglioso – ha dichiarato il Presidente Vietti – di sottoporre insieme ai colleghi del Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Direttore Generale questi brillanti risultati alla prossima Assemblea in cui il nostro socio Regione dovrà valutarli”.