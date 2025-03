Il gruppo Martinetto parla francese: la storica azienda di forniture tessili passa nelle mani di Maison Neyret (e tutti i posti di lavoro sono salvi)

Torino non è mai stata molto lontana dalla Francia, ma da oggi è ancora meno distante. Nasce infatti un gruppo italo-francese grazie all'acquisizione del Gruppo Martinetto da parte di Maison Neyret. Un'operazione che vede il passaggio di proprietà di tutte le imprese del Gruppo sabaudo (Remmert, Filmar e Mabiel) e che permette di salvaguardare tutti i posti di lavoro di un'azienda leader e storica del mondo delle forniture tessili.



Presente oggi in 10 paesi, il Gruppo Maison Neyret darà lavoro a un totale di 1.350 persone, di cui 350 in Francia e Italia (in Alvernia Rodano Alpi e in Piemonte). Il fatturato del nuovo gruppo è pari a 90 milioni di euro. Tutte le aziende, nessuna esclusa, del nuovo gruppo Maison Neyret beneficeranno delle sinergie intragruppo: clienti, prodotti, mercati, aree geografiche. L’operazione è avvenuta sulla base di una condivisione di intenti industriali e di un radicato partenariato familiare e umano, costruito sulla base di valori comuni e di una forte cultura industriale ed europea.



Le aziende Remmert e Neyret lavorano insieme già da 8 anni. Il coinvolgimento anche di Filmar e Mabiel permetterà di valorizzare tutte le capacità umane, industriali e tecniche del Gruppo Martinetto all’interno di Maison Neyret, grazie alle numerose sinergie e ad un approccio di cross-fertilization unico in questo settore.



“Il gruppo Martinetto e la Maison Neyret condividono gli stessi valori di eccellenza, innovazione e rispetto - sottolinea il presidente della maison, Benoit Neyret -. È sulla nostra passione comune per il nostro settore, i nostri clienti, i nostri prodotti, la produzione di qualità e l’innovazione che stiamo costruendo un’azienda franco-italiana di medie dimensioni a immagine dei nostri dipendenti e dei nostri clienti”.



Antonella Martinetto, presidente di Gruppo Martinetto, aggiunge: “Per la mia famiglia è stata una scelta importante quella di decidere di vendere partecipazioni industriali che rappresentano la storia di 70 anni del nostro lavoro e di quello dei nostri dipendenti. Siamo però molto soddisfatti di lasciare il testimone ad una famiglia di imprenditori come la nostra che, con i suoi 200 anni di storia nel tessile, sarà sicuramente capace di proseguire nel migliore dei modi il percorso da noi iniziato. Abbiamo avuto il piacere di conoscere Benoit Neyret prima come cliente e poi come investitore e lo ringraziamo molto per aver apprezzato ciò che abbiamo costruito. Sappiamo di lasciare i nostri dipendenti in ottime mani”.



L'acquisizione da parte della Maison Neyret delle aziende del Gruppo Martinetto si basa su un management locale che viene mantenuto. Confermati anche i livelli occupazionali in Italia del Gruppo Martinetto. Le attività della Maison Neyret in Italia saranno poste sotto la responsabilità di Antonino Giustiniani in qualità di ceo di Neyret Italia (Giustiniani è attualmente amministratore delegato del Gruppo Martinetto). Benoit Neyret sarà presidente di Neyret Italia. "I nostri valori umani comuni ci porteranno lontano e ci permetteranno di continuare l'avventura iniziata dalla famiglia Martinetto, alla quale vorrei rendere omaggio: ho avuto un grande piacere e un grande onore lavorare con ognuno dei suoi componenti", conclude Benoit Neyret



Il Gruppo Martinetto nasce a Torino nel 1961 con la Filmar, storica azienda tessile fondata da Filiberto Martinetto e Franca Biel, successivamente negli anni Settanta viene fondata la Mabiel e negli anni Ottanta viene acquistata la Remmert. Il gruppo ha un fatturato complessivo di circa 25 milioni di euro ed impegna oltre 140 lavoratori in Italia e circa 22 in Albania. Martinetto Group è il più grande nastrificio italiano con un mercato molto diversificato: opera nel settore del lusso, automotive, medicale, arredamento e nel settore tecnico industriale.

La Maison Neyret è stata creata invece nel 1823 da Jean Baptiste Neyret e appartiene tuttora alla famiglia Neyret. Il gruppo è guidato da Benoit Neyret, rappresentante dell'ottava generazione di leader. Benoit Neyret è stato eletto Imprenditore dell'anno EY in Francia nel 2021 nella categoria Family Business. Dal 2012, l’azienda ha aumentato il fatturato da 8 a 90 milioni di euro, attraverso una crescita organica e una crescita esterna.