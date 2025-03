Conflitto e Pace: Tolstoj protagonista per Biennale Democrazia

La Circoscrizione 6 presenta l'evento "Conflitto e Pace: Tolstoj come bussola per il presente", che si inserisce nel percorso di Biennale Democrazia, nella sezione "Democrazia diffusa". L'incontro si terrà il 28 marzo 2025, a partire dalle 9.30, presso il centro civico di via San Benigno 22.