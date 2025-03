Torino Comics 2025: record di autori, grandi anteprime e competizioni cosplay internazionali

Dall’11 al 13 aprile 2025, Torino Comics torna a Lingotto Fiere per la sua XXIX edizione. L’evento, organizzato da GL events Italia in joint venture con Just for Fun, si preannuncia ancora più ricco di ospiti, competizioni ed esperienze uniche per gli appassionati di fumetti, manga, anime, cinema, musica, videogiochi ed e-sport.

«Torino Comics continua a crescere, consolidando il proprio ruolo di punto di riferimento per la cultura pop – dichiara Gábor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia. – L’edizione 2025 segna un nuovo traguardo con oltre 70 autori presenti e due competizioni cosplay di livello internazionale, che testimoniano la qualità e l’ampiezza della proposta. L'evento sa evolversi senza perdere la sua anima inclusiva e partecipativa, capace di valorizzare le passioni di un pubblico sempre più ampio e variegato».

Più di 70 ospiti in area autori: da Mirka Andolfo a Giorgio Cavazzano.

Ospite d’onore di Torino Comics 2025 è Mirka Andolfo, autrice del manifesto ufficiale di questa edizione e una delle illustratrici italiane più famose a livello internazionale, con oltre un milione di copie vendute in tutto il mondo delle sue opere (Sacro/Profano, Contronatura, Mercy, Sweet Paprika). Nel 2020 è diventata il primo autore italiano di sempre (uomo o donna non fa differenza) a scrivere e disegnare una storia per DC Comics (Harley Quinn Black+White+Red). Oggi scrive anche per Marvel Comics, Dynamite e Walt Disney Company. Mirka Andolfo è presente a Lingotto Fiere con il collettivo Arancia Studio, con gli autori Andrea Broccardo, Valentina Pinti, Ciro Cangialosi, Zulema Scotto Lavina e Marco Failla.

Nutritissima la schiera di autori Disney presenti a Torino, in occasione del ritorno in fiera di Panini Comics dopo più di dieci anni di assenza: dal direttore di Topolino Alex Bertani a Giorgio Cavazzano, uno dei Maestri del fumetto italiano, amato, studiato e imitato in tutto il mondo, da Silvia Ziche a Corrado Mastantuono, passando per Enrico Faccini, Marco Gervasio, Casty, Paolo Mottura, Simona Capovilla, Luca e Francesco Barbieri, Emmanuele Baccinelli, Francesco Guerrini, Mattia Surroz, Francesco D’Ippolito, Federico Butticè, Giada Perissinotto, Maurizio Amendola, Valerio Held.

Presenti Alessandro Sidoti e Rossana Berretta, che presentano in anteprima al loro stand la graphic novel Deadly: Sfida a Sad Hill (Raven Edition), un’epica storia western dai toni gotici.

Tra gli autori della scuderia Cut-up, capitanata dallo scrittore e sceneggiatore Stefano Fantelli, presenti a Torino

Pasquale Frisenda, Rodolfo Torti, Silvia Riccò, Giuseppe Palumbo, Marcello Mangiantini, Moreno Burattini, Davide Barzi, Luca Enoch, Raffaele Della Monica, Oscar Scalco (Oskar), Anna Lazzarini.

Gradito ritorno in fiera inoltre per Clod (Claudio Onesti), Gino Vercelli, Massimo Bonfatti, Antonio Lapone, Marcello Mangiantini, Stefania Caretta, Giulia Massaglia.

Sale incontri: anteprime editoriali, temi di attualità e ricorrenze. Si festeggiano i 70 anni di Tintin in Italia.

Numerosi gli appuntamenti a tema fumetto - e non solo - nelle sale incontri. Come il fumetto racconta l’attualità, il fenomeno dell’immigrazione e delle seconde/nuove generazioni? Se ne parla domenica pomeriggio in occasione della presentazione in anteprima della graphic novel C’era una volta l’est (Tunué) in uscita il 29 aprile; l’autore, Boban Pesov, dialoga con Andrea Bellusci e Caleel.

Sabato 12 Panini Comics presenta Terravento, la nuova saga fantasy di Topolino: 5 episodi (il primo in uscita il 9 aprile) scritti a quattro mani dal direttore Alex Bertani e Luca Barbieri e disegnata da Mario Ferracina.

Domenica 13 è in programma un incontro internazionale con Zainab Fasiki, illustratrice e attivista marocchina, per esplorare come l'arte possa essere utilizzata come strumento di cambiamento sociale. Attraverso le sue opere, Fasiki sfida i tabù e promuove l'uguaglianza di genere nella società marocchina.

Come viene rappresentato oggi il mondo Lgbtqia+ nei fumetti, nei videogiochi e nei media in genere, tra opportunità narrative, resistenze del pubblico e impatto culturale? Se ne parla sabato in un incontro con il Coordinamento Torino Pride e la Scuola Internazionale di Comics di Torino: tra gli ospiti Mattia Surroz, Daniele Ienuso e Luca De Santis.

Poste Italiane celebra i 70 anni dalla prima pubblicazione della rivista Tintin - pubblicata per la prima volta in italiano nel 1955 dall’editore Vallardi - con uno speciale annullo filatelico e una cartolina commemorativa. L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’incontro per gli Amici italiani di Tintin, organizzato dal Consolato Onorario del Regno di Syldavia in Taurinia in collaborazione con Torino Comics. In programma sabato 12 la cerimonia dell’annullo filatelico (stand Poste Italiane) e un incontro con Gianfranco Goria ed Eric Rittatore dedicato alla storia della Syldavia, il leggendario regno immaginario creato da Hergé, e alla nuova edizione italiana delle avventure di Tintin, curata da Editoriale Cosmo/Alessandro Editore.

Domenica 13 viene presentato il primo numero di Bob, il nuovo lavoro di Sergio Giardo su un giovane profugo alieno arrivato da piccolo su una Terra caotica, ormai popolata da diverse specie extraterrestri.

Sabato Antonio Tortolano, autore televisivo, giornalista e scrittore, presenta il suo primo romanzo APProposito d’amore – Incontri sorprendenti nell’era del dating online, uno spaccato sulle relazioni ai tempi dei social con le differenze tra metropoli e provincia.

Due gli incontri con If edizioni: sabato si parla dell’arte del manga tra Italia e Giappone con l’autore Stefano Tamiazzo; domenica, nell’incontro Il fumetto oltre il fumetto, Davide Barzi presenta la collana di romanzi illustrati per l’infanzia Tra le nuvole e la nuova veste di Fumo di china, la storica rivista fumettistica recentemente acquisita da If.

Nel pomeriggio di sabato un tuffo nel passato nei telefilm degli anni ’80, in occasione della presentazione del libro omonimo dedicato alle produzioni più famosi del decennio, dai Jefferson all’A-team, passando per i Visitors. Debuttava nel 1990 Venerdì con Zio Tibia, trasmissione televisiva in onda su Italia 1 interamente dedicata al genere horror; sabato 12 si festeggiano i 35 anni della trasmissione con Ale e Max Copertino, Alessandro Baldini e Osmar Santucho, attuale voce del celebre pupazzo.

In Fumetti in tavola – storie da gustare, lo chef Ojisan esplora il ruolo del cibo nella narrazione e la sua funzione come elemento identitario, storico e culturale, con uno show cooking in cui viene preparata una delle specialità culinarie comparse negli anime giapponesi.

Spazio anche alla comicità con gli spettacoli di Davide D’Urso, l’amichevole comico dei quartieri di Torino, pronto a coinvolgere il pubblico con i suoi irresistibili personaggi (domenica 13) prima del suo grande spettacolo Metadurso, in programma venerdì 18 aprile al teatro Colosseo, e Gianluca Iacono, storico doppiatore di Vegeta, uno dei personaggi principali della serie animata Dragon Ball. Iacono è sul palco della Sala azzurra, sia sabato sia domenica, con il suo spettacolo teatrale Vegeta è morto (e l’ho ucciso io), una commedia in cui parla della sua vita di doppiatore come una maledizione da cui sembra impossibile liberarsi.

Pietro Miccia, la mascotte di Torino Comics compie 30 anni: l’omaggio dei grandi autori del fumetto italiano.

Nel 2025 compie 30 anni di vita Pietro Miccia, la mascotte di Torino Comics ideata da Vittorio Pavesio. Pietro Miccia è la parodia del personaggio storico Pietro Micca, realmente vissuto durante l'assedio di Torino del 1706, eroe simbolo della vittoria sabauda contro i francesi. Nel febbraio del 1995 compare sul primo manifesto di Torino Comics ancora in bianco e nero.

A Torino Comics viene allestita una mostra dedicata, con l’esposizione di oltre 30 disegni e illustrazioni a colori realizzati negli anni da grandi firme del fumetto italiano in omaggio alla mascotte della fiera: da Giorgio Cavazzano a Ivo Milazzo, da Leo Ortolani a Silvia Ziche, grandi autori e grandi amici di Torino Comics.

Poste Italiane ha realizzato inoltre tre annulli filatelici dedicati a questa edizione e saranno disponibili in fiera presso il loro stand.

Fino al 26 aprile inoltre, nello Spazio Filatelia di Poste Italiane di via Alfieri si può visitare una speciale mostra sui 30 anni di Pietro Miccia, dove poter ammirare i manifesti delle passate edizioni di Torino Comics, locandine, cartoline, gadget, figurine e una serie limitata di una 30+2 cartoline postali con l’evoluzione del personaggio nel corso dei 30 anni della manifestazione.

A Torino Comics due competizioni cosplay internazionali

Torino Comics è uno dei principali luoghi di ritrovo a livello nazionale per il mondo cosplay, con numerosi eventi e attività organizzati in collaborazione con l’associazione Cospa Family. Sono più di 300 gli iscritti ogni anno alle competizioni per cosplayer; diverse le categorie in concorso, dal miglior costume maschile e femminile al miglior gruppo, dalla migliore interpretazione al miglior accessorio.



Sabato 12 aprile è in programma la tappa italiana dell'International Cosplay League, una competizione cosplay mondiale le cui finali 2025 si svolgeranno a settembre a Madrid, in occasione dell’evento Japan Weekend. I posti in palio per la finale saranno per un singolo - per cui verrà valutato solo il costume - e una coppia, per cui verranno valutati costumi ed esibizione.

Il 13 aprile, all’interno del classico cosplay contest della domenica, ha luogo anche la tappa italiana di qualificazione all’Europa Cosplay Cup, competizione nata nel 2022 a cui partecipano cosplayer qualificati da paesi di tutta Europa. Le finali si svolgeranno a novembre a Tolosa, in Francia, in occasione dell’evento Tolouse Game Show. Le qualificazioni sono per cosplayer in singolo con esibizione.

A giudicare i concorrenti in gara, alcuni cosplayer di fama internazionale: Anhyra, cosplayer spagnola celebre in tutto il mondo specializzata in armature. Ha lavorato per l'industria dei videogiochi, creando costumi e oggetti di scena per società come Bungie (Destiny 2), Activision Blizzard (World of Warcraft), Funcom (Dune: Awakening); ha vinto numerosi premi, come la miglior armatura alla BlizzCon Online e il miglior cosplay al Dreamhack Beyond International. Sabato 12, inoltre, Anhyra cosplay è protagonista di un workshop sulla realizzazione di armature in eva foam, dalla modellazione alla finitura finale, verniciatura e invecchiamento; Nekoneko, cosplayer italiana specializzata nel settore tessile – abbigliamento, calzature e pelli. Si è classificata terza all’European Cosplay Gathering 2014 e 2022 del Japan Expó di Parigi e ha partecipato alla finale dell' International Cosplay League a Madrid; Carlo Visintini, alias Ormadigatto, cosplayer friulano vincitore di numerosi premi e riconoscimenti in Italia e all’estero. Quest’anno rappresenterà l’Italia all’Extreme Cosplay Gathering (ECG) in Francia. Nel 2024 ha rappresentato l'Italia all'International Cosplay League (ICL) nella categoria Duo, assieme a Shadowings, altra giurata presente a Torino, vincitrice della prima edizione dell’ECG (European Cosplay Gathering) e rappresentante dell'Italia al WCS (World Cosplay Summit); Stefania, cosplayer meneghina di lunga data, focalizzata in particolare sulla produzione sartoriale e sull’interpretazione di regine e streghe malvagie con abiti sfarzosi e pieni di dettagli.

Confermati i momenti musicali: sabato 12 aprile è in programma il Karacosplay, il contest di karaoke in costume: una vera e propria esibizione in-character cantando dal vivo, con una giuria di qualità che valuta i partecipanti per le doti vocali e per l’interpretazione del personaggio. Giudici di quest’anno sono Riccardo Da Ronco, Rinox e Viviana. Domenica 13 si svolge il classico karaoke contest, in cui i partecipanti sono giudicati da esperti vocalist, insegnanti di canto e musicisti; in giuria Gabriele Rubbi, Marco Priotti e Melody Castellari.