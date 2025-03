Case Museo, dal castello di Miradolo a Casa Pellico: porte aperte in otto luoghi storici del Piemonte

Sono 8 le realtà del Piemonte che prendono parte alle Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri che si terranno in tutto il mondo il 5 e 6 aprile prossimi. In totale sono 143, in 19 regioni italiane, le strutture che hanno aderito all’invito dell’Associazione Nazionale Case della Memoria che, dopo tre edizioni dedicate alle Case museo presenti sul suolo italiano, hanno allargato il loro raggio d’azione. Fino al 4 aprile è possibile prenotare le visite collegandosi al sito www.casedellamemoria.it, dove è presente l’elenco delle case partecipanti con tutti i dettagli.

L’invito era aperto a tutti: hanno infatti potuto aderire tutte le case dei personaggi illustri internazionali, non solo quelle facenti parte dell’Associazione. Oltre alle case museo di tutte le tipologie, l’evento coinvolge anche i musei di personalità cioè quelli dedicati a un personaggio specifico o che hanno una collezione che illustra la vita e l'attività artistica di uno o più personaggi illustri in tutti i campi. Ambasciatore d’eccezione, per il terzo anno consecutivo, è Gianmarco Tognazzi che coordina la Casa della Memoria dedicata al padre, Casa Museo Ugo Tognazzi a Velletri.

Ecco tutte le case della regione che aderiscono all’iniziativa. A Torino e provincia, il Castello di Miradolo - Fondazione Cosso a San Secondo di Pinerolo dove sabato pomeriggio si potrà aderire alla visita guidata alla mostra all'interno del Castello, il Museo Casa Don Bosco (possibile la visita guidata, su prenotazione), la Casa Museo Antonio Carena di Rivoli, per un’immersione nella vita quotidiana e nel percorso artistico del pittore, il Museo Francesco Faà di Bruno per salire sul campanile in muratura più alto di Torino e ammirare i documenti custoditi nella biblioteca. A Cuneo ecco il Museo Casa Galimberti che propone due turni di visite guidate tematiche e, in provincia, il Museo Civico Casa Cavassa (possibilità di visita guidata su prenotazione) e la Casa Museo di Silvio Pellico, entrambi a Saluzzo, e il Museo Civico Luigi Mallé di Dronero (visita guidata).