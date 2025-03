Concerto Gospel di solidarietà e raccolta fondi per chi ha subito un trapianto all'Auditorium Agnelli

Nell'ambito della causa globale Lions Childhood Cancer, il Lions Club Torino Pietro Micca in collaborazione con Lions Club TORINO propone un service a favore dell’Associazione Italiana Trapiantati Di Fegato (A.I.T.F.) per sostenere moralmente e fornire il necessario aiuto concreto a bambini e adulti prima, durante e dopo il trapianto. I Lions proseguono così un impegno sociale che in passato ha permesso di partecipare ad innumerevoli iniziative tra cui l'acquisto di cani guida per persone non vedenti.

Per raccogliere fondi, domenica 6 aprile 2025 all’auditorium Giovanni Agnelli al Lingotto, si esibiranno 400 coristi per il grande concerto “Sunshine Gospel Masschoir”, organizzato dall’associazione culturale Sunshine Gospel Choir. Una vera e propria full immersion nel sound e nel ritmo del più grande evento Gospel Italiano.

Fondato nel 2013 da Alex Negro e Sunshine Gospel Choir, il prestigioso coro torinese con un’esperienza ventennale, l'evento riunisce una volta all’anno una indimenticabile serata all’insegna dell’amore e della condivisione.

Oltre al maestro Alex Negro, fondatore e direttore del progetto, la serata vedrà la partecipazione di:

Rosanna Russo , cantante e vocal coach

, cantante e vocal coach Joe Nicolosi, bluesman di fama internazionale

E cinque voci straordinarie direttamente dagli Stati Uniti:

Noreda Graves , cantante degli Harlem Inspirational

, cantante degli Harlem Inspirational Pastor Edward “Busta” Fields , da Filadelfia

, da Filadelfia "Overseer" Rodney Bradley , da New York

, da New York Minister Tyree Miller , da Filadelfia

, da Filadelfia Pastor Maryta Fields, vincitrice del premio “Best Afro-American Voice” all’Apollo Theatre di New York

Ad accompagnare il coro, una band live composta da:

Silvano Borgatta e Paolo Gambino (piano e tastiere)

(piano e tastiere) Michele Bornengo (basso)

(basso) Mario Bracco (batteria)

(batteria) Federico Memme (chitarra)

Per info: demicarla@hotmail.it o gabrielegallo718@gmail.com.