Viabilità, nuove barriere di protezione sulla provinciale 590 a Baraccone di Castagneto Po

In località Baraccone di Castagneto Po nei mesi invernali la Città metropolitana di Torino ha messo in sicurezza circa 870 metri della Strada Provinciale 590, installando nuove barriere di protezione tra il km 20+100 e il km 21. L’intervento rientra nell’ambito di due più complessivi progetti di manutenzione straordinaria sulle opere d'arte, fornitura e posa di barriere lungo le strade provinciali della Direzione Viabilità 1 della Città metropolitana, finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I lavori sono stati affidati per il primo progetto in subappalto alla ditta Sovesa srl e per il secondo alla Nordex srl. Entrambi i progetti sono ancora in corso di esecuzione e hanno l'obiettivo di migliorare gli standard di sicurezza di una serie di strade di competenza della Città metropolitana di Torino.