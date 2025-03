Chiude fino a maggio l’ufficio postale di Bricherasio

A partire da domani, sabato 29 marzo, rimarrà chiuso per circa un mese l’ufficio postale di Bricherasio, sotto i portici del Municipio. Sta per partire infatti il cantiere di opere comprese nel progetto ‘Polis’ che prevede l’introduzione di nuovi servizi fiscali e digitali, analogamente a quanto già successo a Bibiana e a quanto succederà a Bobbio Pellice. A termine dei lavori, sotto i portici, verrà installato anche lo sportello Atm Postamat, servizio atteso da anni in paese.

Il termine dei lavori è previsto per martedì 6 maggio e nel frattempo Poste italiane comunica che durante le settimane di chiusura ci si potrà rivolgere a qualsiasi ufficio postale del Pinerolese ma per il ritiro di pacchi e corrispondenza, e le operazioni non eseguibili in circolarità, bisognerà recarsi all’ufficio postale di San Secondo di Pinerolo (via Bonatto 12) che è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle 13,35, il sabato dalle ore 8,20 alle 12,35.