Da Cuba a Torino, la figlia di Ernesto "Che" Guevara in visita a Palazzo Civico

Il sindaco Stefano Lo Russo ha ricevuto questo pomeriggio in visita da Cuba a Palazzo Civico Aleida Guevara March, figlia maggiore di Ernesto "Che" Guevara e Aleida March.

Dopo un breve tour del Palazzo Comunale e una visita alla Sala Rossa con la delegazione che l’accompagnava, Aleida Guevara March si è intrattenuta per un breve colloquio nella Sala delle Congregazioni con il sindaco Lo Russo e la presidente del Consiglio Comunale Maria Grazia Grippo.

Medico pediatra all’Ospedale Infantile Universitario William Soler dell'Avana, Aleida Guevara March è nota per il suo impegno sociale a Cuba e nel mondo. Ha partecipato come medico a diverse missioni in vari paesi, difendendo la sanità pubblica, e a numerose conferenze per discutere di politica, salute e giustizia sociale.

“Siamo molti contenti di averla a Torino e di conoscerla” ha detto il Sindaco, ricordando come la figura di Ernesto "Che" Guevara abbia rappresentato, nel periodo della sua adolescenza e di quella di molti suoi coetanei, un riferimento “per la sua capacità di rappresentare le energie del cambiamento”. “Torino e L’Avana hanno sviluppato nel corso degli anni solide relazioni di amicizia e collaborazione che coinvolgono numerosi attori presenti sui due territori: le associazioni di solidarietà e cooperazione, gli operatori economici, sociali e culturali e le istituzioni e le missioni consolari dei due Paesi. Molte sono anche le collaborazioni in campo culturale, a partire dal progetto ‘Luci d’Artista’ e speriamo di poterne avviare di nuove”.

“Proprio la cultura – ha raccontato Aleida Guevara March – mi ha portata in passato a Torino, dove sono stata ospite di due edizioni del Salone del Libro. Una volta per presentare il libro di mia madre dedicato a mio padre e una in compagnia di Gianni Minà. E la cultura è uno degli elementi che ho apprezzato della città”. Un complimento che non è sfuggito al Sindaco che ha colto l’occasione per raccontare all’ospite del progetto della nuova biblioteca civica in cantiere al Valentino invitandola il prossimo anno, a lavori terminati, a tornare a Torino per visitarla.