Escort Advisor a Torino, nuova provocazione in pieno centro: un tour per scoprire “i tesori”

Escort Advisor ancora a Torino. Il sito di recensioni, ha organizzato in pieno centro "EA Express", una discutibile caccia al “tesoro” a tema escort, che ha visto sfidarsi due coppie di concorrenti in una serie di prove che, facendo il verso a Pechino Express, ha permesso ai partecipanti di scoprire la vivacità della zona quando si parla di “signorine allegre”.

Come si vede da alcuni video pubblicati sui social media, in centro, si sono sviluppate quattro prove, con tanto di presentatore, per raccontare come su Escort Advisor la ricerca possa essere “un’avventura eccitante”, tra i più di 60.000 numeri di escort che si pubblicizzano online in Italia.

Ma quante sono le escort a Torino e provincia? Mediamente in un mese ci sono circa 1453 escort presenti sul territorio, che fa della provincia di Torino la prima in Piemonte per presenza. Il messaggio finale del sito è quello, dunque, di utilizzare gli strumenti giusti per rendere la ricerca qualcosa di piacevole e soprattutto sicuro. La particolare mappa interattiva sul sito, ad esempio, permette di verificare la posizione delle escort con precisione, mentre i filtri avanzati permettono agli utenti di creare la ricerca in base ai propri desideri.

Non è la prima volta che Escort Advisor visita Torino, zona molto vivace quando si parla di sesso a pagamento, con una delle sue attività provocatorie. Lo scorso settembre, nelle principali piazze e vie del centro sono apparse migliaia di barchette fucsia, a simboleggiare la quantità di escort presenti sul territorio e di cui Escort Advisor raccoglie i numeri di telefono, rendendoli disponibili per le recensioni degli utenti. In più all’inizio dell’anno è stata eletta dalle recensioni degli utenti come Top Escort Trans del 2024, Mel, professionista brasiliana che abita stabilmente a Torino (qui la notizia: https://www.torinoggi.it/2025/01/23/leggi-notizia/argomenti/regione-7/articolo/la-migliore-escort-ditalia-si-trova-a-torino-ecco-le-trasgressioni-dei-torinesi.html).