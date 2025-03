Scalinata di via Castiglione: tra infiltrazioni e vandalismi, parte la ristrutturazione

Infiltrazioni, ammaloramenti e zone vietate. Sono le condizioni in cui versa la scalinata di via Castiglione, in zona Madonna del Pilone. Si tratta di una rampa che collega corso Casale a via Lomellina e da tempo presenta diverse criticità.

Lato Motovelodromo

La prima parte della scalinata, a due passi da corso Casale, è già stata oggetto di alcuni interventi da parte di Smat. Il passaggio, utilizzato dai soli pedoni, è di fatto un collegamento fondamentale per il quartiere, al punto che l'amministrazione sta lavorando per farla tornare completamente agibile. "La scalinata in pietra in un primo momento non presentava problemi strutturali - ha spiegato l'ingegner Cobelli di Palazzo Civico -, tuttavia in un secondo tempo abbiamo scoperto un problema di infiltrazioni. Quindi ci siamo attivati con Smat per rilevare le cause e risolvere le criticità. Il rischio era più strutturale ma ora la scalinata è nuovamente percorribile".

La questione, ora, semmai è più che altro estetica. Tra tag, scritte e atti vandalici. Per il futuro l’idea è quella di utilizzare i ribassi di gara per rialzare di qualche centimetro la pavimentazione, in modo da evitar il formarsi delle maxi pozzanghere. "Entro l'autunno - ha precisato il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri -, la scalinata sarà interessata da un intervento di manutenzione con posa di mancorrente e rifacimento degli scalini". [Il consigliere Moiso indica la scalinata delle polemiche]

Transenne