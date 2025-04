Flykush e Kiki: due rapper piemontesi nella seconda stagione dello show Nuova Scena

C'è anche Torino tra le città toccate dalla seconda stagione di Nuova Scena, il format dedicato alla musica rap emergente con giudici Geolier, Fabri Fibra e Rose Villain.

Quattro episodi sono in onda da oggi sulla piattaforma Netflix. Durante le riprese dello show in Piemonte, Fabri Fibra ha incontrato, insieme allo special guest Willie Peyote, le giovani promesse a Torino.

Tra i concorrenti di questa nuova stagione ci sono infatti anche due giovani rapper piemontesi Flykush e Kiki.

Flykush, nome d'arte di Matteo Mosca, ha 24 anni e arriva da Pralungo, in provincia di Biella, definisce il suo genere urban trap pop. Nei suoi brani accosta ritornelli pop e formule tipiche del rap e della trap. Ha già avuto diverse esperienze live, soprattutto in Piemonte e chiudendo anche il concerto di Guè.

Kiki, pseudonimo di Alice Chichi, è originaria di Bolzano Novarese, in provincia di Torino. 22 anni, ama esibirsi live. Da tempo Kiki frequenta battle di freestyle in Italia, le quali l’hanno portata ad arrivare anche in semifinale del Tecniche Perfette nel 2019 e ad entrare nella Dojo Crew, uno dei più importanti collettivi di freestyle del Paese.

Le altre quattro puntate di Nuova Scena che decreteranno il vincitore dei 100 mila euro in palio si svolgeranno in due tranche: la Parte 2 (ep. 5-7) arriverà il 7 aprile, e la finale uscirà il 14 aprile, eccezionalmente alle 21.