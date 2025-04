Dal teatro alla biciclettata, il ricco programma di eventi per custodire la memoria

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, la Città di Chieri rinnova il suo impegno nel celebrare questa ricorrenza con iniziative volte a custodire la memoria storica e a valorizzare l’impegno civile di coloro che hanno reso possibile il passaggio ai valori della democrazia e alla nascita della Repubblica.

Il programma, condiviso con le diverse associazioni del territorio, prevede numerose iniziative, realizzate anche grazie al finanziamento che la Città di Chieri si è aggiudicato partecipando al bando della Città Metropolitana di Torino per le iniziative inerenti all’80° anniversario della Liberazione.

Si inizia venerdì 18 aprile, alle 17.30, presso la Biblioteca Civica “Nicolò e Paola Francone” (via Vittorio Emanuele II, 1), con "Diventare pioggia, diventare tempesta: la Resistenza delle donne", lettura scenica dell’attrice Valentina Diana, un’immersione intensa nelle pagine di alcune opere letterarie che vedono come protagoniste le donne della Resistenza (ingresso libero).

Sabato 19 aprile è in programma la Biciclettata Resistente per le vie cittadine con sosta presso le lapidi partigiane, a cura del Collettivo Cambiavento (con partenza alle 14.30 da piazza Don Bosco).

Mercoledì 23 aprile, ancora alla Biblioteca Civica “Nicolò e Paola Francone” (Via Vittorio Emanuele II, 1), alle ore 21, si svolgerà l’incontro divulgativo intitolato “Il vento delle colline. L'insurrezione generale nel Torinese”, a cura di Istoreto-Istituto piemontese per la storia della Resistenza: la storica e archivista Valentina Colombi racconterà il movimento resistenziale e il momento della liberazione di Torino nei giorni di aprile, con particolare attenzione al territorio chierese, in connessione gli avvenimenti nel Nord-Italia.

Venerdì 25 aprile, al mattino, alle ore 9 al Parco della Rimembranza, in viale Caduti senza Croce, cerimonia dell’alzabandiera e Santa Messa al Mausoleo dei caduti partigiani; quindi, alle 10 corteo attraverso le vie cittadine con partenza dalla rotonda di piazza Europa, sosta al giardino Girotti, commemorazione istituzionale in memoria dei caduti con posa della corona al monumento in piazza Duomo, conclusione del corteo in piazza Cavour con il ricordo della liberazione di Chieri e gli interventi delle associazioni presenti. Nel pomeriggio, alle ore 16, all’Auditorium Livatino del Liceo Monti, momento di restituzione del “Treno della Memoria”.

Domenica 27 aprile, alle 10.00, presso il Municipio (via Palazzo di Città, 10 - Sala Consiglio), si svolgerà la cerimonia istituzionale “Sentinelle della Repubblica”, durante la quale verrà reso omaggio ai 14 Sindaci che si sono avvicendati a Chieri, ciascuno dei quali ha operato con dedizione e spirito di servizio per tutelare i valori costituzionali. La cerimonia sarà preceduta alle ore 9.30 da una visita guidata gratuita alle sale auliche del Palazzo Municipale, a cura del Dott. Vincenzo Tedesco (Archivio Storico della Città di Chieri)

Lunedì 28 aprile andrà in scena lo spettacolo teatrale “106 Garofani rossi Velia e Giacomo, l’Antifascista”, dedicato alla figura di Giacomo Matteotti (con Gianni Masella e Monica Massone, drammaturgia di Sergio Angelo Notti, produzione Quizzy Teatro): al mattino all’Auditorium Rosario Livatino (rappresentazione riservata alle scuole medie) e alla sera all’Auditorium Leo Chiosso (ingresso libero). Il lavoro teatrale scava, nella polvere del tempo, alla ricerca di un Giacomo Matteotti diverso, immerso nella quotidianità famigliare, che traspare dalla fitta corrispondenza tra lui e la moglie Velia, con un racconto temporalmente imperfetto, che ci trasporta oltre la cronaca tragica di quel giugno 1924, alla ricerca di un’umanità scevra da falsi sentimentalismi. Quest’opera vuole essere Teatro di Narrazione Civile, attraverso un linguaggio storicamente vero, con note verosimili.

Infine, martedì 29 aprile, alle ore 21, al Cinema Splendor, nell’ambito del progetto “Pagine di storia della seconda guerra mondiale”, a cura dell’ANPI Chieri, sarà proiettato il docufilm “La voce di Ventotene” dedicato all’esilio di importanti politici antifascisti, con interventi del professor Lucio Levi del Centro Studi sul Federalismo Europeo di Torino e del regista Stefano Di Polito.

Nel mese di maggio sono in programma altri due incontri presso la Biblioteca Civica: lunedì 5 maggio, alle ore 17.30, presentazione del romanzo “La valigia di zia Elsa”, con l’autrice Patrizia Monzeglio e la giornalista Antonella Torra, e mercoledì 28 maggio, alle ore 21.00, “La Resistenza nelle valli Valdesi”, conferenza a cura di ANPI Chieri, con la partecipazione del Centro Culturale Valdese e dello storico Andrea Geyme.