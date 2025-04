Il termovalorizzatore del Gerbido apre le porte all’Ente Nazionale Sordi di Torino

Il termovalorizzatore del Gerbido ha accolto una numerosa delegazione dell’Ente Nazionale Sordi (Ens) di Torino, confermando la propria vocazione all’inclusività e all’apertura a tutti i tipi di pubblici.

La visita, resa possibile grazie al supporto di un interprete Lis, ha coinvolto oltre cinquanta partecipanti che hanno potuto seguire l’intero percorso - dalla presentazione introduttiva al sopralluogo negli spazi dell’impianto - in modo chiaro e partecipato. L’esperienza è stata arricchita da materiali visivi e infografiche che hanno facilitato no la comprensione del processo di termovalorizzazione.

Trm si conferma così un punto di riferimento per la trasparenza e il dialogo con il territorio, offrendo visite su misura per scuole, enti e associazioni, con particolare attenzione alle esigenze di ogni interlocutore. A testimoniarlo anche i numeri: nel solo 2024 l’impianto ha infatti ospitato circa 2900 persone per visite didattiche dedicate a scuole di ogni ordine e grado, associazioni, professionisti e stakeholder territoriali.