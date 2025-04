Jova infiamma l'Arena, Scanzi il Colosseo, Sansone alla Mole: cosa fare a Torino fino a domenica 13 aprile

EVENTI

LOVERS FILM FESTIVAL

Dal 10 al 17 aprile



Sarà Karla Sofía Gascón la super ospite e madrina del Lovers Film Festival che si svolgerà dal 10 al 17 aprile al Cinema Massimo. Durante la serata inaugurale, la pluripremiata attrice, recentemente candidata all’Oscar per il ruolo di protagonista in Emilia Pérez, dialogherà con la direttrice Vladimir Luxuria. Il talk sarà preceduto dall’introduzione di Andrea Occhipinti, attore e fondatore di Lucky Red. Infine, l’artista partenopeo Andrea Maresca in arte Spiff - autore del manifesto - interverrà alla serata insieme alle Karma B. Diretta per la sesta volta da Vladimir Luxuria, la rassegna raggiunge un importante traguardo compiendo 40 anni.

INFO: https://www.loversff.com/it/

FESTA DI PRIMAVERA

Venerdì 11 aprile dalle ore 17.30

È un’esperienza unica tra bellezza e cultura quella che i Musei Reali di Torino offrono al pubblico venerdì 11 aprile 2025. Dalle 17.30 alle 21.00 si celebra la Festa di Primavera, un evento ricco di appuntamenti per festeggiare la riapertura del Giardino di Levante dopo i lavori di restauro finanziati con fondi PNRR. Si inizia alle ore 17.30 con la presentazione istituzionale della statua in marmo che raffigura l’allegoria della Primavera, copia fedele della scultura di Simone Martinez realizzata tra il 1740 e il 1753, una delle Quattro Stagioni destinate al Rondò alfieriano della Reggia di Venaria e trasferite nei Giardini Reali in epoca napoleonica. Dalle ore 18.15, si prosegue con il Gran Ballo Ottocentesco, organizzato dai Musei Reali in collaborazione con la Società di Danza Torinese per rievocare il clima di slancio e coesione sociale che ha dato impulso all’Unità d’Italia. I ballerini, indossando splendide riproduzioni di abiti da ballo risorgimentali, eseguiranno quadriglie, valzer, mazurke e danze figurate sulle più belle composizioni di Giuseppe Verdi e degli Strauss, trasportando il pubblico nell’atmosfera delle grandi feste di Corte ottocentesche. Nell’esibizione si materializza il gioco delle relazioni sociali e delle regole di etichetta su cui si fondava la vita pubblica della società ottocentesca. Al contempo, prende vita una forma artistica in cui grazia e precisione si fondono con il gusto dell’incontro e del corteggiamento cavalleresco. Completa l’iniziativa un brindisi al tramonto e la visita libera in esclusiva all'Appartamento della Regina Elena, situato al piano terreno di Palazzo Reale, straordinariamente aperto per l'occasione. In caso di maltempo, il Gran Ballo di Primavera si terrà nel Salone delle Guardie Svizzere di Palazzo Reale e il brindisi nella Corte d'Onore.

INFO: https://museireali.beniculturali.it/

VALSUSA FILMFEST

Fino al 5 giugno



Il festival cinematografico e culturale di comunità animerà diversi comuni della Valle di Susa con un ricco programma di eventi, ponendo al centro i temi della guerra, della memoria storica, della montagna, dell’ambiente e dell’inclusione sociale. Il programma prevede 28 eventi programmati in 10 comuni - Condove, Almese, Avigliana, Bardonecchia, Bussoleno, Chianocco, Oulx, San Giorio di Susa, Susa, Villar Dora – e due eventi a Torino, il 25 aprile al Museo Diffuso della Resistenza e il 17 maggio al Salone Internazionale del Libro, con il coinvolgimento di 4 Istituti scolastici e una rete di oltre 30 associazioni e realtà del territorio. L'edizione è dedicata a Mercedes Sosa (1935-2009), straordinaria cantante e attivista argentina che ha saputo dar voce, attraverso la sua arte, alle lotte per i diritti umani e contro l’indifferenza verso le ingiustizie.

INFO: www.valsusafilmfest.it

JAZZ IS DEAD!

Fino a 2 giugno

Piemonte, Torino e Milano sono i tre assi sui quali il festival si conforma. La direzione artistica di Alessandro Gambo ha immaginato un evento lungo dodici tappe: dodici pianeti sui quali il corvo JID25 si poserà attraversando una galassia di artisti e artiste, un grande sistema di stelle. I quattro giorni del festival, 30-31 maggio, 1-2 giugno si svolgeranno al Bunker di Torino.

INFO: jazzisdeadfestival.it





CONCERTI

JOVANOTTI

Mercoledì 9, Giovedì 10, Sabato 12 e Domenica 13 aprile ore 21



Uno show da stadio condensato in un palazzetto, con un Jovanotti impaziente di dimostrare che non ha perso la sua leggendaria energia. Tutto questo è PalaJova, il nuovo tour di Lorenzo Cherubini che arriva a Torino per 6 serate da sold out (ma qualche biglietto ancora c'è, specie per il 16 aprile). In scaletta i più grandi successi di Jovanotti, più un piccolo spazio - di solo 4 brani - per l'ultimo album. Uno show travolgente come solo Jova sa essere.

INFO: Palaolimpico Inalpi Arena, corso Sebastopoli 123, www.inalpiarena.it

RUGGERO DE I TIMIDI

Giovedì 10 aprile ore 21



Ruggero è il cantante da night che mancava in questi anni, un cocktail perfetto che mescola modernità e vintage. Con le sue canzoni affronta tematiche che gli altri cantanti non hanno il coraggio di affron­tare, sia in amore che nella vita di tutti i giorni, canzoni che vanno dritte al sodo e che sono diventate veri e propri inni: Timidamente io, Notte Romantica, Padre e Figlio, la Canzone dell’estate e la sua personalissi­ma versione di Hallelujah.

INFO: Teatro Concordia, corso Puccini, Venaria, tel. 0114241124, www.teatrodellaconcordia.it

DENTE

Giovedì 10 aprile ore 21

Dente torna in concerto all’Hiroshima Mon Amour giovedì 10 aprile per la tappa torinese del tour per promuovere il suo nuovo album. Santa tenerezza, frase contenuta nel brano Non ci pensiamo più, dà il titolo al disco: “Le canzoni sono state scritte molto velocemente un anno fa molto, sono uscite per necessità. Non ho ragionato sul fare un disco e, a differenza delle altre volte, è uscito in breve tempo. La tenerezza in questo caso è un’invocazione alla tenerezza di non abbandonarmi, tenerezza che è una costante della mia vita”.

INFO: https://hiroshimamonamour.org/



LIRICA

LA DAMA DI PICCHE

Martedì 8 aprile ore 19.30, Venerdì 11 aprile ore 19.30 e Domenica 13 aprile ore 15



Dopo 16 anni torna al Regio l'opera che Pëtr Čajkovskij considerava il proprio capolavoro. La compose nel 1890 spinto da un’ispirazione travolgente, dopo la lettura dell’omonimo racconto di Aleksandr Puškin. La storia è ambientata a San Pietroburgo. Il protagonista, Hermann, scopre che un’anziana contessa possiede un metodo misterioso per vincere a carte: poiché è ossessionato dal gioco d’azzardo, pur di estorcerle il segreto seduce Liza, la nipote della nobile, già promessa sposa. L'allestimento firmato da Sam Brown e realizzato per la Deutsche Oper di Berlino, accentua le sfumature e le ambiguità della storia. Sul podio il giovane talento ucraino Valentin Uryupin.

INFO: Teatro Regio, piazza Castello 215, tel. 0118815241/242, www.teatroregio.torino.it

MANON LESCAUT

Domenica 13 aprile ore 19



Primo successo maturo e consapevole di Giacomo Puccini (Torino, Teatro Regio, 1893), Manon Lescaut rilegge in chiave sentimentale e patetica un romanzo moralistico settecentesco dell’abate Prévost, Storia del cavaliere Des Grieux e di Manon Lescaut (1731). La vicenda scabrosa e tragica degli amori tra la giovane Manon e l’effervescente Des Grieux, che era già stata messa in musica da Daniel Aubert (1856) e Jules Massenet (1884), si accende di romanticismo e musicalità appassionata, plasticamente testimoniando il conflitto tra il vizio e la virtù in una favola dal sapore amaro ma dalla struggente malinconia.

INFO: Palazzina di Caccia di Stupinigi, Nichelino, tel 011.6279789, teatrosuperga.it





ONE WO(MEN) SHOW

ANDREA SCANZI

Mercoledì 9 aprile ore 20.30



Un irresistibile monologo pieno di musica, satira, fervore e pulsione civile, senza reticenze né sconti. Uno spettacolo accorato e imperdibile per raccontare questi tempi sbandati. Per interpretare il presente. E per resistere a questo inesorabile tracollo della politica politicante nostrana.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it

ANDREA PERRONI - LA FINE DEL MONDO

Mercoledì 9 aprile ore 21



Diversi studi sostengono che il cervello continui a funzionare per i successivi 15 minuti anche se il cuore si è fermato e ha smesso di battere. L'umanità sta vivendo questi ultimi 15 minuti e non se n'è ancora accorta. Siamo figli della paura, schiavi della tecnologia. Vorremmo salvare li pianeta ma in fondo non ce ne frega niente. Rimpiangiamo gli anni 90 ma stiamo meglio adesso. Ci piace parlare di fuga di cervelli ma difendiamo la pizza e suggestivi panorami della nostra bella Italia. Cosa sopravvivrà a tutto questo? La risata è ancora una certezza, unica speranza per esorcizzare li futuro.

INFO: Teatro Gioiello, via Colombo 31, www.teatrogioiellotorino.it

ROBERTA BRUZZONE

Giovedì 10 aprile ore 20.30



Quelle di Chiara Poggi e Meredith Kercher sono due storie e due inchieste per molti versi speculari, che si intersecano l’una nell’altra all’interno di un labirinto di specchi nel quale entrerà la profiler e criminologa forense Roberta Bruzzone, che torna dopo il sold out dello scorso 10 ottobre, per fare chiarezza su due degli episodi più neri della cronaca del nostro Paese. Due casi giudiziari che hanno lasciato dietro di sé una scia di dubbi, che è giunto il momento di affrontare senza mezzi termini.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it

PROTTO - ANIMA IN PIENA

Domenica 13 aprile 2025, ore 18



Nicolò Protto porta sul palco un concerto-spettacolo per trio da camera e voce narrante. Tra ironia e poesia, matematica e musica, lo spettacolo racconta un’odissea biografica fatta di creatività, crisi e nuovi orizzonti. Pianoforte, violoncello, clarinetto e parole si intrecciano in un viaggio emozionante.

INFO: Casa Fools, via Bava 39, ingresso con tessera Arci obbligatoria, tel. 3923406259, www.casafools.it





TEATRO

RE CHICCHINELLA

Dall'8 al 13 aprile 2025. Orari: Mar-Gio-Sab ore 19.30, Mer-Ven ore 20.45, Dom ore 16



Con questo imponente spettacolo corale, Emma Dante conclude il suo ambizioso progetto dedicato all'universo di Giambattista Basile e alla forza espressiva della poesia barocca. Al centro della vicenda, che intreccia elementi grotteschi, comici e tragici, si trova un re che commette l'insolito errore di utilizzare una gallina apparentemente morta per pulirsi le terga. Quella risale attraverso le viscere del sovrano, stabilendosi nelle sue interiora e consumando tutto ciò che il re mangia. Questo processo porta il sovrano a espellere uova d'oro. Esausto e senza speranza, il re decide di morire di fame, ma non ha previsto la voracità della sua corte, che ha altre idee in mente.

INFO: Teatro Carignano, p. Carignano 6, tel. 0115169555-800235333, www.teatrostabiletorino.it

POLITTICO DELL'INFAMIA

Dall'8 al 13 aprile 2025. Orari: Mar-Ven ore 21, Mer-Sab ore 19, Gio ore 20, Dom ore 17



Spettacolo teatrale del collettivo Anagoor, che trae ispirazione dal romanzo "Trittico dell'Infamia" dello scrittore colombiano Pablo Montoya, e affronta il tema del colonialismo e delle sue atrocità attraverso la lente dell'arte e della rappresentazione. Al centro della narrazione ci sono tre artisti europei del XVI secolo e le loro opere, tra cui 17 incisioni di Theodore de Bry che documentano la devastazione delle Indie Occidentali. Lo spettacolo solleva interrogativi sul ruolo dell'artista di fronte al genocidio e sull'efficacia dell'arte nel rappresentare la realtà.

INFO: Teatro Astra, via Rosolino Pilo 8, tel. 0115634352, www.fondazionetpe.it

ABOUT LOLITA

Martedì 8 aprile ore 19.30, Mercoledì 9 ore 20.45 Giovedì 10 ore 19.30



Primo spettacolo del dittico della compagnia Biancofango, esplora la complessità del personaggio di Lolita, simbolo di innocenza e trasgressione. Attraverso una drammaturgia che intreccia pensiero, fantasia e fragilità, lo spettacolo affronta temi come la censura, il piacere e la sessualità preadolescenziale, offrendo una riflessione profonda e provocatoria.

INFO: Teatro Gobetti, via Rossini 8, tel. 0115169555-800235333, www.teatrostabiletorino.it

GENTILE A CHI?

Giovedì 10 aprile alle 20.30



Il sottotitolo dice già tutto: "Riflessioni semiserie sulla leadership gentile". Si tratta infatti di uno spettacolo che esplora il rapporto tra gerarchia, gentilezza e autorevolezza. In scena, Guido Stratta, Nicola Grande e Paolo Vergnani alternano ironia e profondità per stimolare riflessioni su un nuovo modello di leadership.

INFO: Teatro Café Müller, via Sacchi 18/D, ingresso gratuito con prenotazione su Eventbrite, mail biglietteria@blucinque.it, tel. 011.0714488

NEVER YOUNG

Venerdì 11 aprile ore 20.45, Sabato 12 ore 19.30, Domenica 13 ore 16



La compagnia Biancofango dà voce alla preadolescenza, una fascia generazionale spesso dimenticata ma fondamentale per il nostro futuro. Costruito come una docu-performance, lo spettacolo coinvolge attori professionisti e un coro di cittadini, riunito attraverso laboratori realizzati nel corso dell'anno. Un'esplorazione del presente complesso e multiforme, dove tutti sentiamo il bisogno di affermare con forza il nostro essere qui ed ora.

INFO: Teatro Gobetti, via Rossini 8, tel. 0115169555-800235333, www.teatrostabiletorino.it

STAND BY ME

Venerdì 11 e Sabato 12 aprile ore 21



Una performance intensa e visionaria ispirata all’autobiografia di Dennis Nilsen, serial killer inglese che raccontò con lucidità i suoi dodici omicidi. Stand by Me, produzione Sanpapié con coreografia e regia di Lara Guidetti, esplora il confine tra amore e morte nell’Inghilterra degli anni ’80, tra solitudine, repressione e ricerca di identità. In scena tre danzatori – Sofia Casprini, Gioele Cosentino e Fabrizio Calanna – che, indossando la stessa maschera integrale, incarnano le tre anime di Nilsen. Attraverso una danza di specchi e trasfigurazioni, lo spettacolo si sviluppa come un continuo capovolgimento di ruoli, in un montaggio scenico dal ritmo cinematografico.

INFO: Casa Fools, via Bava 39, www.casafools.it

L'IDIOTA

Venerdì 11 aprile ore 21, Sabato 12 aprile ore 19.30



Corrado Accordino porta in scena un viaggio tra il sogno e la realtà che indaga il celeberrimo romanzo di Fëdor Dostoevskij. Uno spettacolo prodotto da Binario 7, e di cui Accordino è autore, interprete e regista, che è in tournèe in tutta Italia da più di vent’anni. Protagonista è il tormento di Myskin alle prese con un'altra emarginata, Marie, che come i Beatles nello splendido assolo anni ’60, Eleonor Rigby, si spegnerà dolcemente grazie alle sue vigili cure.

INFO: Teatro Studio Bunker, via Paganini 0/200, www.accademiadeifolli.com, tel. 3456778879

MI E' SCAPPATO IL MORTO

Sabato 12 aprile ore 19.30, Domenica 13 ore 16 e 21



In un appartamento utilizzato per incontri galanti, il proprietario Nico si accorge che uno dei suoi ospiti è misteriosamente morto. Tra equivoci e situazioni imprevedibili, la commedia segue le peripezie di Nico nel gestire l'inatteso decesso. Con Alida Sacoor, Andrea Bizzarri e Giuseppe Abramo. La regia è di Andrea Bizzarri.

INFO: Teatro Gioiello, via Colombo 31, www.teatrogioiellotorino.it

BELLY BUTTON

Sabato 12 aprile ore 21



Scritto e diretto da Agnese Mercati e prodotto dalla compagnia torinese Crack24, è uno spettacolo interattivo che esplora le relazioni familiari e il passato. Il pubblico, tramite una chat WhatsApp chiamata "Famiglia", potrà influenzare la storia votando il corso degli eventi in tempo reale. Un viaggio tra memoria e identità, tra realtà e possibilità mancate, che rende gli spettatori protagonisti della narrazione.

INFO: Spazio Kairos, via Mottalciata 7, whatsapp 3514607575, web www.ondalarsen.org





FAMIGLIE E BAMBINI

MARIONETTE IN LIBERTA'

Sabato 12 e Domenica 13 aprile ore 17

Liberamente tratto da Marionette in libertà di Gianni Rodari, uno spettacolo della Compagnia Marionette Grilli. Gianduja, Pulcinella e Colombina, stanchi di essere appesi per la testa a un filo, decidono di abbandonare il Gran Teatro di marionette diretto da Fernando Malvasia. Fuggite dal paese di Telodomando le tre marionette vanno incontro ad una serie di avventure e di incontri con singolari personaggi: un salmone chiacchierone, un merlo in gabbia, un severo mugnaio e alcuni orsi. Ma alle loro spalle, piano piano, arriva Malvasia. Dai 4 anni.

INFO: Casa Gianduja, via Pettinati 10, tel. 011.2453145, web marionettegrilli.it

PIPPI CALZELUNGHE

Domenica 13 aprile ore 16



Lo spettacolo narra le vicende di Pippi, una bambina assolutamente fuori dagli schemi e dei sui amici attraverso i suoi occhi sbarazzini e spensierati. Dall’arrivo a Villa Villacolle ai giochi con Annika e Tommy, lo spettacolo restituisce un quadro esaustivo e divertente di uno dei personaggi più amati, il tutto in una scenografia coloratissima. Scene, costumi e pupazzi sono stati realizzate da Tjåsa Gusfor. I pupazzi sono i veri protagonisti della scena.

INFO: Teatro Concordia, corso Puccini, Venaria, tel. 0114241124, www.teatrodellaconcordia.it





MOSTRE

DONATO SANSONE - METAVERSI

Fino all’8 settembre



Venticinque anni di opere tra disegni, divertissement e videoclip di Donato Sansone riuniti nella mostra “Metaversi” al Museo del cinema. “Uno spazio privilegiato, quello del Museo del Cinema- commenta l’artista -. Abbiamo cercato di mettere insieme circa 25 anni della mia carriera. Si chiama Metaversi perché ho attraversato diverse zone e aspetti del fare cinema, anche se non è proprio cinema quello che faccio”. “Due erano gli obiettivi di questo progetto - spiega il direttore Carlo Chatrian - valorizzare il fondo del Musei del Cinema, che è casa dei lavori di Donato Sansone, dall’altra valorizzare un percorso che è in piena evoluzione. Ciò che mi ha colpito è l’atteggiamento dissacrante, gioioso, ma anche provocatore che ha in ogni sua opera artistica. Penso che sia un atteggiamento importante oggi in un’epoca in cui siamo così preoccupati di essere nella casella giusta. Il prendersi in giro penso sia quasi rivoluzionario oggi”.

INFO: https://www.museocinema.it/it



MAGNIFICHE COLLEZIONI

Dal 10 Aprile al 7 Settembre

In mostra alla Reggia di Venaria le straordinarie raccolte d’arte di alcune delle più importanti famiglie del patriziato genovese (i Pallavicino, i Doria, gli Spinola, i Balbi) conservate a Palazzo Spinola di Pellicceria, insieme alle più recenti acquisizioni dei Musei Nazionali di Genova con prestiti da altri musei e collezioni private. Un patrimonio unico di arte e storia che annovera celebri dipinti di Peter Paul Rubens, Antoon Van Dyck, Orazio Gentileschi, Guido Reni, Carlo Maratta, Luca Giordano, e poi ancora Hyacinthe Rigaud e Angelica Kauffman, oltre ai maestri della grande scuola figurativa genovese. Attraverso un centinaio di opere tra dipinti, sculture, argenti e arredi del Sei e Settecento, si proporrà un percorso espositivo riferito alle raccolte del palazzo poi divenuto museo, ma anche il racconto del secolo d’oro di Genova “la Superba”, teatro del Barocco, antica repubblica retta dai dogi, con la sua regalità e fasto. Con questa mostra prosegue il grande filone dedicato alla storia, all’arte e alla cultura delle corti e alla rappresentazione della loro magnificenza.

INFO: https://lavenaria.it/it/mostre/magnifiche-collezioni

MARWA ARSANIOS, TERESA SOLAR ABBOUD E JEM PERUCCHINI

Fino al 12 ottobre

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo si prepara per aprire una nuova stagione di mostre. Dall'8 aprile al 12 ottobre, presenta The Land Shall Not Be Owned, prima mostra personale in Italia di Marwa Arsanios, Bird Dream Machine, prima mostra personale in Italia di Teresa Solar Abboud e Evenfall, prima personale di Jem Perucchini.

INFO: https://fsrr.org/



FONDATA SUL LAVORO

Fino al 27 luglio



Fino a domenica 27 luglio negli spazi di Flashback Habitat apre la mostra, Fondato sul lavoro. Flashback analizza il ruolo dell’artista nel “gridare” e denunciare, attraverso la sua acuta visione del mondo, le ingiustizie e le sopraffazioni sociali. Ventisei opere che attraversano epoche differenti e vogliono essere testimonianza di questioni che oggi quanto mai si rivelano urgenti. Il lavoro è al centro del patto sociale, principio fondativo della Repubblica e motore dell’avanzamento della società. Ma quale lavoro? Per chi e a quale prezzo? La mostra esplora il tema nella sua complessità, svelandone le contraddizioni e i mutamenti. In un momento storico segnato da precarietà, diseguaglianze e dall’emergenza globale delle morti sul lavoro, la questione assume una rilevanza ancora più profonda, dando voce a chi resta spesso invisibile.

INFO: https://www.flashback.to.it



LA RIVINCITA DI ARACNE

Fino al 6 giugno



Palazzo Bricherasio, sede istituzionale di Banca Patrimoni Sella & C., ospita fino al 6 giugno 2025 la mostra La rivincita di Aracne. Opere di Teodolinda Caorlin, a cura di Daniela Magnetti, Dina Pierallini e Elena Bermond Des Ambrois. Teodolinda Caorlin, artista veneziana, esponente della fiber art internazionale, non manca di inserirsi in una tradizione secolare: “Compio gesti antichi ma sempre rinnovabili: a ogni grumo di fili per iniziare un nuovo lavoro si ricomincia e inizia un viaggio sempre diverso”. È la nostra Aracne, dalle cui tessiture sapienti e creative nascono capolavori. Il suo viaggio inizia quando, appena terminate le scuole medie, si iscrive all’istituto d’arte di Venezia: “Avevo scelto la sezione di decorazione pittorica, ma per sbaglio un giorno ho aperto la porta della classe di tessitura: è stato un colpo di fulmine. Da quel momento penso in termini di fili”. Proprio come la protagonista del sesto libro delle Metamorfosi di Ovidio: Aracne, l’abilissima tessitrice, ammirata da tutti per la sua perizia.

INFO: info@palazzobricherasio.com

MACCHINE DEL TEMPO

Fino al 2 giugno



Le OGR si trasformano e fino al 2 giugno non aggiusteranno più treni, ma macchine del tempo. Non si tratta di un cambio d'uso (le locomotive non ci sono più da tempo alle OGR) ma della mostra dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) sullo spazio, che partirà domani 15 marzo al Binario 1. Oltre alla mostra, quindi, dodici eventi che accompagneranno Macchine del Tempo fino al 2 giugno, tra aperitivi scientifici, talk, concerti e osservazioni stellari. Intanto, al Binario 1, un viaggio interattivo accompagnerà i visitatori nello spazio, con un allestimento suggestivo che gioca con luce e colori. Una mostra pop, sia per appassionati che per bambini, con una strizzata d'occhio agli appassionati nerd grazie ai giochi e i pixel sparsi per tutta l'esposizione.

INFO: ogrtorino.it/events/macchine-del-tempo

MIRÒ E MUNCH

Fino al 29 giugno

È un viaggio immersivo nell’arte di Mirò e di Munch quello che inaugura alla Promotrice di Belle Arti. Fino al 29 giugno gli eventi paralleli organizzati da Next Exhibition avvicineranno il pubblico di tutte le età ai due artisti. La mostra conduce nel mondo incantato dell’artista catalano: colore, segno e immaginazione si fondono per creare opere che superano i limiti della forma tradizionale, rendendo l’arte accessibile a tutti. Presenta oltre 150 opere grafiche che abbracciano l’intera carriera di Miró, dalle prime sperimentazioni fino ai lavori più maturi. Il percorso espositivo è suddiviso in sezioni tematiche che mettono in luce i vari aspetti della sua poetica grafica: l’incontro con il simbolismo, la ricerca del segno primordiale, la collaborazione con grandi poeti dell’epoca come Paul Éluard e Jacques Prévert e l’esplorazione dell’immaginario onirico e infantile. La mostra racconta a trecentosessanta gradi il mondo di Munch concentrandosi sull’inconscio di ognuno di noi. Suddiviso in aree tematiche il percorso conduce il visitatore alla scoperta dell’autore dell’ipnotico, Urlo.

INFO: https://nextexhibition.net/en/

BIANCO AL FEMMINILE

Fino al 2 febbraio 2026

Dalla tunica in lino proveniente dal monastero benedettino femminile di Belmonte del 1300, passando al vestito da sera su modello Dior del 1952 della sartoria Pozzi di Torino, fino all’abito da sposa con paillettes realizzato a Milano nel 1970. Il nuovo allestimento visibile fino al 2 febbraio 3026 nella sala tessuti di Palazzo Madama è un viaggio attraverso dei secoli di capolavori realizzati da e per le donne. Filo conduttore della mostra che raccoglie cinquanta manufatti tessili appena restaurati è il bianco. Il momento più alto della moda del bianco è in Francia ed Europa sul finire del 1700. Quando il fascino della statuaria greca e romana ispira un abbigliamento che guarda all’antico. In mostra ricami, merletti, abiti, ma anche ventagli e miniature cui si uniscono incisioni, porcellane, legature provenienti dall’interno del museo.

INFO: https://www.palazzomadamatorino.it/it/

GAUGUIN. IL DIARIO DI NOA NOA

Fino al 29 giugno

La mostra Gauguin. Il diario di Noa Noa e altre avventure arriva al Mastio della Cittadella. L’esposizione, prodotta da Navigare srl da una iniziativa di Ministero della Difesa - Difesa Servizi S.p.A, e che gode del patrocinio della Regione Piemonte e di Città di Torino, è curata dal piemontese Vincenzo Sanfo. Collezioni private, italiane, francesi e belghe, oltre a quanto proveniente da musei italiani e francesi, per un totale di circa 160 opere, compongono l’omaggio dedicato all’artista transalpino che, con questa mostra, torna a Torino dopo molti anni di assenza. Spiccano tra le opere esposte le 23 preziose xilografie del Diario di Noa Noa (1893-94), scritto dall’artista durante il suo primo soggiorno nella Polinesia francese, mentre disegni, litografie e due opere attribuite a Gauguin: l’olio su tela Femme de Tahiti (1891) e l’acquerello Paysage Tahitien, completano l’esposizione. Quarantacinque opere, tra disegni, incisioni e dipinti, realizzate da 13 nomi illustri dell’arte francese dell‘800 tra le quali spiccano quelle di van Gogh, Millet e Bernard, arricchiscono la mostra.

INFO: https://www.navigaresrl.com/mostra/paul-gauguin-il-diario-di-noa-noa-e-altre-avventure/

CON AUDACE RESA

Fino al 18 maggio

Gli spazi di Flashback Habitat Ecosistema per le culture contemporanee, con la direzione artistica di Alessandro Bulgini si animano di una nuova mostra: Con audace resa: Cantieri Montelupo a Flashback Habitat. In esposizione una selezione di ceramiche, frutto del progetto Cantieri Montelupo, il programma di residenze artistiche realizzato dalla Fondazione Museo Montelupo di Montelupo Fiorentino con il sostegno del bando Toscanaincontemporanea e curato da Christian Caliandro. Fin dal 2021, il progetto si basa su alcune semplici regole: gli artisti invitati a collaborare con i ceramisti del territorio non devono avere alcuna esperienza pregressa con la ceramica, e non partono da un progetto predefinito; l’obiettivo infatti è sempre stato quello di avviare e processi realmente spontanei e imprevisti, attraverso il dialogo paritario, la collaborazione creativa e lo scambio tra artista visivo e artigiano, e il coinvolgimento della comunità dei residenti e dei partecipanti ai workshop che hanno avuto luogo mese dopo mese, anno dopo anno.

INFO: https://www.flashback.to.it/

HENRI CARTIER-BRESSON

Fino al 2 giugno

Con Henri Cartier-Bresson e l’Italia, CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia di Torino inaugura il programma espositivo del 2025. A cura di Clément Chéroux e Walter Guadagnini e accompagnata da un catalogo edito da Dario Cimorelli Editore, Henri Cartier-Bresson e l’Italia è una mostra scandita cronologicamente dai viaggi di Cartier-Bresson attraverso la penisola da Nord a Sud, dall’effervescenza e profondità che il paesaggio soprattutto umano del nostro Paese è stato in grado di trasmettere al fotografo definito l’occhio del secolo, e dalla ricchezza delle testimonianze editoriali, capaci di raccontare tra giornali, riviste e libri, le tappe del rapporto tra il Maestro e l’Italia.

INFO: www.camera.to

FORMA E COLORE. DA PICASSO A WARHOL

Fino al 2 giugno

All’Oratorio San Filippo - Galleria Sottana di Torino, la conferenza stampa di presentazione della mostra Forma e Colore, da Picasso a Warhol. La Ceramica dei Grandi Maestri. L’esposizione, organizzata da AICS Torino in coproduzione con Art Book Web, e che gode del patrocinio del Comune di Torino, raccoglie le opere di alcuni dei più importanti protagonisti della scena artistica internazionale che si sono cimentati nell’uso della ceramica, della terracotta e della porcellana, e aprirà al pubblico dal 15 febbraio al 2 giugno 2025. Nel nuovo spazio espositivo di via Maria Vittoria, a pochi metri dal Museo Egizio, in collaborazione con la Congregatio Oratorii Taurinensi, FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano e Blu&Blu Network, ci saranno oltre 100 opere realizzate da circa 70 artisti. La curatela della mostra è affidata a Giovanni Iovane e Vincenzo Sanfo. La rassegna intende proporre le opere di pittori e scultori, che nell’ambito del loro percorso creativo si sono interessati all’uso della ceramica o della porcellana, il cui esempio più noto è senza dubbio quello di Pablo Picasso con le ceramiche di Vallauris. Ma, oltre all’artista spagnolo, si troveranno anche le opere di artisti quali Joan Mirò, Andy Warhol, Salvador Dalì, Marina Abramovic, Alighiero Boetti, Maurizio Cattelan e molti altri, in un percorso che va dall’Europa agli Stati Uniti, dall’Asia all'Africa.

INFO: https://aicstorino.it/

UNFINISHED. GIORGIO GRIFFA

Fino al 29 maggio

La Fondazione Giorgio Griffa, dopo l’inaugurazione degli spazi a ottobre 2024, continua la propria programmazione espositiva con Unfinished, mostra personale dell’artista Giorgio Griffa. La mostra esplora il concetto del non finito, uno dei temi cardine della pratica artistica di Giorgio Griffa. Curata dalla Fondazione, Unfinished propone una selezione di opere scelte direttamente con l’artista per offrire ai visitatori uno sguardo privilegiato su questo aspetto cruciale della sua pittura. Il non finito è presentato non solo come tecnica, ma come pensiero e filosofia, parte integrante della sua poetica. Il non finito è una scelta intenzionale dell’artista, che risponde e rispetta la natura dinamica del tempo e dello spazio. Con segni e campiture di colore che non riempiono mai completamente lo spazio della tela, le opere di Griffa rimangono come sospese, aperte a infinite possibilità, frammenti di un dialogo continuo con l'Universo.

INFO: https://www.fondazionegiorgiogriffa.org/

PRIMO LEVI. GIRO DI POSTA

Fino al 5 maggio

Dal 25 gennaio al 5 maggio, per la prima volta, un’intera mostra viene dedicata a Primo Levi scrittore di lettere. Giro di posta racconta la vasta rete di carteggi che Primo Levi intrattenne per più di vent’anni con i suoi interlocutori tedeschi: lettori e lettrici di Se questo è un uomo, amici, intellettuali e anche qualcuno che in Auschwitz stava «dall’altra parte». Le corrispondenze esposte attraversano quasi mezzo secolo di storia europea e riflettono sulla memoria dello sterminio, ma anche sull’Europa e la Germania divise in due. Vi si intrecciano le quattro lingue – italiano, francese, inglese e tedesco – usate da Levi. Le lettere sono accompagnate da immagini inedite, mappe, disegni e molto altro.

INFO: www.palazzomadamatorino.it/

125 VOLTE FIAT

Fino al 4 maggio

In occasione dell’anniversario dei 125 anni dalla fondazione della FIAT, il MAUTO - Museo Nazionale dell’Automobile presenta la mostra 125 VOLTE FIAT che ripercorre la lunga e avvincente storia della fabbrica automobilistica torinese. Attingendo al grandissimo patrimonio visivo prodotto o ispirato da FIAT, la mostra ripercorre il legame che ha unito l’azienda automobilistica torinese allo sviluppo culturale, industriale ed economico dell’Italia e racconta il modello di modernità immaginato, progettato e promosso da un’azienda che con la sua intraprendenza ha influenzato una larga parte della storia nazionale. In esposizione al MAUTO, otto vetture rappresentative della storia del celebre marchio italiano corredate da una ricchissima selezione di opere d’arte, bozzetti d’artista e manifesti pubblicitari, documenti d’archivio e materiali grafici, fotografici e audiovisivi d’eccezione che contribuiscono a definire l’immaginario visivo dell’azienda. Un percorso espositivo che, attraverso la potenza evocativa degli oggetti e delle immagini, racconta oltre un secolo di storia e sperimentazioni – non solo in campo automobilistico – offrendo uno sguardo approfondito sul modello imprenditoriale unico di un’azienda che ha rappresentato la via italiana alla modernità.

INFO: https://www.museoauto.com/

LA BELLEZZA INCISA. DAL '500 AL CONTEMPORANEO

Fino al 4 maggio

L’Albertina espone per la prima volta al pubblico i tesori più preziosi del suo straordinario patrimonio di incisioni storiche, collezionate in più di tre secoli e normalmente custodite nel caveau dell'Accademia di Belle Arti. Nelle sale della Pinacoteca Albertina trovano casa Tiepolo, Piranesi e gli altri grandi maestri della Grafica d’Arte; le prime incisioni cinquecentesche della Cappella Sistina di Michelangelo e degli altri capolavori del Rinascimento e del Barocco. Segni nel tempo che accompagneranno il visitatore ad alcune declinazioni contemporanee del ruolo della grafica tra le discipline artistiche. La mostra aperta a cura di Antonio Musiari per l’excursus storico e di Franco Fanelli per la sezione contemporanea, è infatti l’occasione per scoprire la ricca collezione di incisioni antiche dell’Albertina in un gioco di confronti e rimandi con significativi esempi della produzione contemporanea della Scuola di Grafica d’Arte dell’Accademia di Belle Arti di Torino. Il presente e il futuro della Scuola animano questa sezione in cui sono esposti i libri d'artista della collana Hbitat, edita da Albertina Press e realizzati da un gruppo di studentesse e studenti del Biennio Specialistico coordinati da Sonia Gavazza, mentre nelle ultime sale le opere di Cornelia Badelita, docente e artista, dialogano con quelle di Marco Manzolini, suo attuale allievo.

INFO: www.pinacotecalbertina.it

ERA COME ANDARE SULLA LUNA e WALKING MOUNTAINS

Fino al 26 giugno

In occasione della settimana dell’arte, anche il Museo della Montagna apre alla nuova stagione delle mostre con una doppia esposizione: Era come andare sulla. K2 1954 e Walking Mountains. La prima è dedicata alla storica spedizione che portò per la prima volta al raggiungimento della vetta, mettendo in luce l’apporto dell’industria italiana che in pochi mesi riuscì a sviluppare materiali innovativi, testati dagli alpinisti della spedizione e diventati fondamentali nell’evoluzione dell’alpinismo. La seconda è dedicata all’attraversamento della montagna diventa occasione per un dialogo inedito con l’alterità, con la dimensione biotica e abiotica; strumento per un’evoluzione del sentire; esperienza di rinnovamento della coscienza individuale e collettiva; occasione per riconoscere che il genere umano è parte non indispensabile di un tutto; atto radicale − intimo e politico al tempo stesso − di disubbidienza e rivoluzione.

INFO: https://www.museomontagna.org/

SALVO

Fino al 25 maggio

Arrivare in tempo è il titolo della più grande mostra retrospettiva dedicata all’artista Salvo, organizzata alla Pinacoteca Agnelli, in contemporanea con Artissima e la Art Week torinese e aperta fino al 25 maggio 2025. L’esposizione, a cura di Sarah Cosulich & Lucrezia Calabrò Visconti, occupa tre piani della Pinacoteca in un percorso che racconta l’artista, siciliano d’origine, ma torinese d’adozione, che andò sempre controcorrente rispetto ai suoi tempi. Precursore, protagonista di una traiettoria indipendente e originale. Attraverso otto capitoli e 170 opere, la mostra presenta alcuni dei momenti più importanti del lavoro artistico di Salvo, mettendo in evidenza alcuni aspetti come la sperimentazione nella ripetizione degli stessi soggetti; il ruolo dell’artista e il suo rapporto con la storia dell’arte, con la scrittura e la letteratura.Si passa dalle fotografie concettuali, passando ai bar, con i famosi giocatori di flipper, per raggiungere i paesaggi urbani, con strade, periferie, fabbriche, porti, fino alla suggestiva sala dedicata ai notturni e agli amati tramonti, cui l’artista voleva sempre “arrivare in tempo” per poterli ammirare.

INFO: https://www.pinacoteca-agnelli.it/

CINEMA

BÈN DÀN - GANGS OF MILANO

Mercoledì 9 aprile

Film Commission Torino Piemonte organizza, all’ Ideal Cityplex di Torino, una proiezione-evento di “Bèn Dàn – Gangs of Milano”, episodio 6 della serie TV “Gangs of Milano – Le nuove storie del Blocco” nella sua versione Director’s Cut con scene inedite. La proiezione si terrà alla presenza del regista Ciro Visco, dello sceneggiatore Paolo Vari e degli attori Andrea Dodero e Elisa Wong.

INFO: https://www.fctp.it/

SCHEGGE

Fino all’11 maggio

Al CineTeatro Baretti, secondo la formula ormai consolidata, la rassegna proporrà nove appuntamenti “fuori dagli schemi” dedicati al cinema, articolati in altrettante matinées domenicali, sempre alle ore 11, che si concluderanno con un aperitivo offerto nel foyer del cinema. Vengono proposti al pubblico spezzoni significativi e sequenze di film diversi, “schegge” di cinema raccordate dagli interventi di esperti di varia formazione: non solo critici, ma anche registi, storici, giornalisti, saggisti, scrittori.

INFO: www.aiacetorino.it