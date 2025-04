Giovani genitori protagonisti del cambiamento: a Torino un incontro per costruire comunità inclusive e partecipazione attiva

Domani, giovedì 17 aprile, dalle ore 9.30 alle 13.00, presso la sala Gabriella Poli del Centro Studi Sereno Regis (Via Garibaldi 13, Torino), si terrà l’incontro pubblico “Sostenere la partecipazione dei giovani genitori ai processi decisionali locali e alla costruzione di comunità inclusive”.

L’iniziativa nasce all’interno del progetto europeo “We care... but who cares for us?”, a cura della Cooperativa Educazione e Progetto, ente capofila e del Centro Studi Sereno Regis ente partner, che è stato cofinanziato dal Programma Erasmus Plus dell’Unione europea. Il percorso ha coinvolto un gruppo di giovani genitori under 30 di Moncalieri e di Rosta, offrendo loro l’opportunità di riflettere sul ruolo delle politiche familiari e giovanili nel favorire la partecipazione attiva e l’inclusione sociale.

Durante il progetto, i partecipanti hanno visitato realtà virtuose in Italia – come Ostana, Trento e Reggio Emilia – e si sono recati a Bruxelles, dove hanno incontrato organizzazioni della società civile impegnate nella promozione dei diritti delle famiglie a livello europeo.

L’evento si articolerà in due momenti:

🔹 Una prima parte dedicata al racconto delle esperienze vissute e degli incontri realizzati durante il progetto.

🔹 Una seconda parte, più interattiva, per esplorare insieme possibili sinergie tra politiche familiari e giovanili, con l’obiettivo di rendere i territori sempre più accoglienti e inclusivi per i giovani genitori.

Interverranno Silvia Di Crescenzo, Assessore alla Famiglia della Città di Moncalieri e Davide Guida, Assessore alle politiche per i Giovani, Anna Versino, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Rosta, Lorenzo Conci, Sindaco Comune di Calliano e Francesca Cenname, Family Manager Distretto Vallagarina, Pasquale Pugliese, Ufficio Giovani Comune di Reggio Emilia, Elizabeth Gosme, COFACE, Families Europe.

«Come organizzazione abbiamo creduto fortemente in questo progetto, che ci ha offerto l’opportunità di comprendere più a fondo i bisogni e le aspettative dei giovani genitori di oggi. Questo anno e mezzo è stato un vero e proprio viaggio a tappe, durante il quale operatori e giovani hanno potuto confrontarsi, scoprire insieme buone pratiche locali e riflettere su come generare cambiamento a partire da quanto osservato, attivando un dialogo costruttivo con le amministrazioni di Moncalieri e Rosta» afferma Vittorio Saraco, presidente della Cooperativa Educazione Progetto, capofila dell’iniziativa.

Solitamente infatti «i giovani genitori affrontano barriere specifiche che impediscono la partecipazione alla vita democratica del proprio comune e hanno quindi bisogno di spazi e momenti adeguati per potersi esprimere. Il progetto ha costruito questi spazi e ha aiutato le persone coinvolte a elaborare collettivamente delle proposte per pratiche più inclusive verso i propri bisogni specifici» conclude Ilaria Zomer, referente del progetto per il Centro Studi Sereno Regis.

L’incontro del 17 aprile sarà l’occasione per condividere i risultati di questa esperienza e per avviare un confronto diretto tra giovani, decisori politici, operatori del settore e cittadinanza attiva.

Per partecipare, è richiesta l’iscrizione tramite questo form cliccando qui!