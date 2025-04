Chi vuoi essere davvero? L’esperienza immersiva di Enaip Piemonte al Torino Comics

Enaip Piemonte ha infatti partecipato all’evento che si è tenuto lo scorso weekend, al Lingotto Fiere, con uno stand immersivo, realizzato in collaborazione con KitRooms: due stanze tematiche che hanno proposto un’esperienza diversa dal solito, un modo non convenzionale per parlare di identità, pregiudizi, aspettative e scelte.

ROOM 1: L'OBBLIGO

La prima stanza rappresenta il peso delle aspettative che vengono imposte dalla famiglia, dalla scuola, dal lavoro, dalla società.

Le frasi che tappezzano le pareti – “Devi laurearti”, “Trova un lavoro vero”, “Se non hai successo a 30 anni, hai fallito” – sono voci che abbiamo sentito tutti, almeno una volta.

Qui, diventano suoni che si accavallano, si ripetono, riempiono la testa. Il countdown scandisce il tempo che corre, come se le persone fossero sempre in ritardo.

È uno spazio che opprime, che confonde, che fa sentire fuori posto. Ma serve proprio a questo: a far notare quanto spazio occupano le pressioni esterne nella vita.

ROOM 2: LA LIBERTÀ

Dove la prima stanza opprime, la seconda lascia respirare.

Qui, ogni elemento celebra la possibilità di essere se stessi, senza pressioni, senza schemi. Gli specchi riflettono finalmente chi sei davvero, gli orologi sono scomposti, senza lancette o fuori tempo perchè non esiste un “momento giusto” per scoprire chi vuoi essere.

E c’è una scritta luminosa, semplice ma chiara: scegli di essere te.

Alla fine del percorso, abbiamo infatti invitato i visitatori a lasciare un messaggio su un totem, rispondendo a una domanda semplice ma significativa: Chi scegli di essere, quando sei libero da obblighi, giudizi, pregiudizi e aspettative?

Il risultato è stato sorprendente: bambini, adolescenti, adulti hanno lasciato pensieri personali, sogni, desideri. Dai più semplici a quelli più ambiziosi. Alcuni divertenti, altri più riflessivi.

Il totem si è riempito rapidamente di post-it colorati: ogni spazio disponibile è stato occupato da chi, cosplayer e non, ha voluto raccontare chi vorrebbe essere davvero.

Lo spazio del Torino Comics si è rivelato così il luogo ideale per farci conoscere e per far parlare di noi. In un contesto dove la creatività, il gioco e l’identità si esprimono in mille forme diverse, parlare di libertà, giudizi e scelte personali è stato naturale.

Enaip Piemonte lo ha fatto in un modo diverso, nuovo, capace di coinvolgere e lasciare il segno. Tante persone si sono fermate, incuriosite e anche chi ancora non conosceva il mondo di Enaip ha avuto l’occasione di scoprire il nostro approccio: una scuola dell’obbligo che crede nella libertà di esprimersi, di valorizzare le proprie capacità, di scegliere il proprio tempo e il proprio percorso.