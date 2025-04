DaCasaCon festeggia 5 anni di vita: da esperimento a fenomeno social

La rubrica #DaCasaCon celebra un importante traguardo: 5 anni di attività. Nata nell’aprile 2020 su iniziativa di Laura Pompeo – archeologa, docente e consulente per la valorizzazione dei beni e delle attività culturali, già Assessora alla Cultura a Moncalieri e oggi Consigliera regionale del Piemonte – la rubrica è diventata un punto di riferimento per la condivisione e il confronto culturale.

#DaCasaCon è nata in un momento delicato, durante il lockdown imposto dalla pandemia, quando le relazioni sociali in presenza erano sospese. È stata pensata per mantenere vivo il dialogo, offrendo uno spazio d’incontro virtuale a migliaia di persone, inizialmente costrette a casa. La rubrica ha accolto figure rappresentative di vari ambiti, dal livello locale a quello internazionale, «persone che, per vita e per mestiere, sono attenti osservatori e portatori di opinioni utili».