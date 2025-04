Benzinai abbandonati: “Revocare la concessione, le aree tornino al quartiere”

Continua a tenere banco il caso dei distributori abbandonati di corso Umbria, ben due presenti a distanza di 100 metri uno dall’altro e di proprietà della società Italiana Petroli. Dopo l’avvio dello sfalcio della vegetazione e la rimozione dei rifiuti, a cura della proprietà, è arrivata una nuova richiesta di messa in sicurezza dell’area del basso San Donato da parte del centro civico.

“Abbiamo chiesto alla proprietà un intervento straordinario di pulizia e di messa in sicurezza delle reti che sono poste a protezione dell’area di concessione - così il presidente della Circoscrizione 4, Alberto Re -. E a seguire ci siamo rivolti alla Giunta comunale per avviare la procedura di revoca della concessione per entrambi i distributori, perché a fronte di inutilizzo queste aree possano tornare nella piena disponibilità della città”.