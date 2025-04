Va in archivio una Pasqua da record per i musei torinesi

Nonostante sia arrivata a ridosso di tanti giorni di maltempo, la Pasqua 2025 va in archivio con numeri da record per i luoghi della cultura torinesi. Dal Museo del Cinema all'Egizio, dal Mauto ai Musei Reali, questo lungo ponte ha regalato lunghe code e tantissimi visitatori, a conferma della nuova vocazione turistica del capoluogo piemontese.

In quasi 12 mila al Museo del Cinema

Sono quasi 12.000 le persone che hanno visitato il Museo Nazionale del Cinema nel weekend di Pasqua, da sabato 19 a lunedì 21 aprile.

“I risultati sono in linea con la Pasqua dello scorso anno, con una media di 4.000 visitatori al giorno - sottolineano Enzo Ghigo e Carlo Chatrian, rispettivamente presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema - e da giorni le vendite online sono esaurite. Nonostante il tempo perturbato, Torino rimane una delle città più gettonate per le vacanze di primavera, grazie alla ricca offerta culturale e alla tradizione enogastronomica".

La mostra che ospitiamo al museo The Art of James Cameron la fa da padrone - continuano Ghigo e Chatrian - ma "senza dimenticare l’omaggio a Donato Sansone, uno dei più talentuosi e promettenti videoartisti italiani”.

8 mila per la Fondazione Torino Musei

i dati dei visitatori nel weekend di Pasqua, da sabato 19 a lunedì 21 aprile, sono assolutamente lusinghieri anche per GAM (Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea), MAO (Museo d’Arte Orientale) e Palazzo Madama (Museo Civico d’Arte Antica di Torino): per la GAM 2.403 ingressi, per il MAO 1.590 ingressi e per Palazzo Madama 4.005 ingressi. Il risultato finale per la Fondazione Torino Musei sfiora le 8 mila presenze, attestandosi a 7.998 visitatori.

Grandi numeri anche per i Musei Reali

Successo di pubblico anche per i Musei Reali di Torino. Da venerdì 18 a lunedì 21 aprile sono stati emessi 16.240 biglietti. In particolare, 12.290 hanno consentito la visita alle Collezioni permanenti, alla mostra dedicata a Cleopatra e allo Spazio Leonardo, mentre 3.734 sono stati i biglietti staccati solo per ammirare l’esposizione ‘Da Botticelli a Mucha. Bellezza, natura, seduzione’ , in programma fino al 27 luglio nelle Sale Chiablese. Infine, 216 sono stati gli ingressi combinati Musei Reali+mostra.

I Musei Reali rimarranno eccezionalmente aperti mercoledì 23, venerdì 25, anniversario della Liberazione, con ingresso gratuito senza prenotazione, mercoledì 30 aprile e giovedì 1° maggio dalle 9 alle 19, con ultimo ingresso alle ore 18.