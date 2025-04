Dalla fabbrica all'app: il fintech che aiuta le imprese locali piemontesi

Ma oggi, accanto alla tradizione manifatturiera, sta emergendo una nuova imprenditoria che guarda al digitale per affrontare le sfide della gestione aziendale. Non è solo una questione di evoluzione tecnologica, ma di un vero e proprio cambio di paradigma, che coinvolge imprese artigiane, professionisti, micro e piccole aziende in tutta la provincia.

Questo passaggio non avviene in modo rumoroso. Non si tratta di rivoluzioni improvvise, ma di trasformazioni silenziose, quotidiane. Aziende che digitalizzano i processi amministrativi, che scelgono strumenti intelligenti per monitorare entrate e uscite, che automatizzano pagamenti e fatturazione per risparmiare tempo e margini di errore. Tutto questo non solo aumenta l'efficienza interna, ma consente anche di concentrarsi maggiormente sul core business e sull'innovazione.

A testimoniarlo sono anche i dati. Secondo Unioncamere Piemonte, le nuove imprese registrate nel primo semestre 2023 mostrano un incremento dell'interesse verso i servizi digitali, specie nei settori della consulenza, del commercio online e dei servizi alle imprese. Una tendenza confermata anche dai dati dell'Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano, secondo cui l'adozione di strumenti fintech da parte delle PMI italiane è in costante crescita, con un particolare dinamismo proprio nelle regioni del Nord Ovest.

In questo contesto, il fintech non è più solo un ambito per startup tecnologiche. Sta diventando una realtà concreta, al servizio delle esigenze operative di chi fa impresa ogni giorno. Strumenti come i conti business online, le dashboard integrate per la gestione finanziaria e le funzionalità di rendicontazione automatica si stanno affermando come nuove abitudini anche tra gli imprenditori più tradizionali.

Un esempio è Tot, piattaforma indipendente pensata per chi ha un'impresa o la sta avviando. Tot offre un conto business online con funzionalità pensate per semplificare la vita delle imprese e delle partite IVA: strumenti per la gestione del cash flow, riconciliazione automatica, pagamento diretto delle fatture. Il tutto progettato con un approccio chiaro: fornire supporto operativo a chi vuole concentrarsi sul proprio lavoro e non sulla burocrazia.

Tot è pensato per una nuova generazione imprenditoriale, quella che si affida a soluzioni flessibili, digitali e immediate. La sua proposta si rivolge anche a chi è all'inizio del percorso: Tot mette infatti a disposizione risorse e strumenti per accompagnare i primi passi di una realtà appena nata, confermando la volontà di intercettare i bisogni più concreti del fare impresa oggi.

A Torino e in Piemonte, la trasformazione passa anche da qui: da una cultura imprenditoriale che sa coniugare il radicamento sul territorio con la capacità di abbracciare soluzioni nuove, più agili, pensate su misura per le sfide quotidiane delle imprese locali.















