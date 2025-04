Jazz Dream Torino: serata benefica di musica live a favore dei progetti umanitari di Domus Onlus

Gli Amici Orchestra Sinfonica Nazionale Rai in collaborazione con la Fondazione Educatorio della Provvidenza organizzano il concerto in favore della Domus Onlus.



Percorreremo la storia del jazz, dagli anni ’30 e ’40 ad oggi, attraverso standard rivisitati e altre soprese inattese che ci regaleranno i cinque giovani talenti che compongono il Soulin’ Quintet: Ivan Galli (pianoforte), Sofia Ferraro (sax alto), Eugenio Enria (sax tenore), Angelo Viviani (contrabbasso) e Samuele Tassinari (batteria).



La serata rientra nel programma “Torino Musica Giovani”, e intende supportare i progetti di sostegno della Domus Onlus, in particolare quelli sviluppati nella missione di Ndthini in Kenya, i cui bambini e ragazzi sono diventati protagonisti del libro fotografico “La casa dei sogni”, ideato dall’artista contemporaneo Hilario Isola.



La Domus Onlus è un’associazione senza scopo di lucro che opera nel campo dell’assistenza umanitaria e della solidarietà rivolta a bambini, donne in difficoltà, persone in situazione di

povertà, vittime di violenze o guerre; è attiva sul territorio nazionale e all’estero, in Kenya, Nicaragua e Ucraina.



L’appuntamento è per martedì 29 aprile, alle ore 20.30, presso l’Auditorium Orpheus di Torino.



Per info: informazioni@amiciosnrai.it