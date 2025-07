Bucato e auto lavate al toret, la folle estate di piazza Barcellona [VIDEO]

Da piazza del mercato a piazza dell’autolavaggio. È la trasformazione che, secondo diversi residenti del quartiere Basso San Donato, si ripete quasi ogni fine settimana in piazza Barcellona, dove - una volta smontati i banchi del mercato - l’area viene occupata da alcuni gruppi, presumibilmente nomadi, che la utilizzano come spazio per lavare auto, tappeti e indumenti, stendendoli poi ad asciugare su fili tesi tra le vetture.

Una situazione che ha spinto diversi abitanti della zona a documentare i fatti con fotografie, video (come quello che vi riportiamo qui sotto) e segnalazioni indirizzate alla Circoscrizione 4, chiedendo un intervento delle autorità per riportare decoro e rispetto delle regole. Nel video si vede bene quello che succede. Con un furgone parcheggiato a due passi dal toret e diverse persone impegnate a lavare i tappeti per terra.

“La piazza non è un campo rom”

A raccogliere le istanze ci hanno pensato i consiglieri di Circoscrizione 4 di Forza Italia, Walter Caputo e Felice Scavone, che rilanciano la questione a livello istituzionale: “Il problema si verifica sistematicamente nel weekend. Ci è stato segnalato da numerosi residenti: quella piazza non può diventare un autolavaggio fai-da-te. Fino a prova contraria, quell’area ha una destinazione d’uso ben precisa”.

I cittadini non si limitano però a segnalare solo l’utilizzo improprio dello spazio. Un altro tema critico è quello della sporcizia e dei rifiuti abbandonati: con cestini e cassonetti spesso pieni, alcune persone finiscono per scaricare sacchi dell’immondizia direttamente a terra. “Il problema non può passare inosservato - denuncia una residente -. Non vogliamo che piazza Barcellona venga trasformata in un campo rom improvvisato ogni fine settimana”.