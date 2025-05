Ripulita l’area davanti all’ex Anas di via Bagetti, stop al cantiere fantasma

Dopo anni di degrado visivo e incuria, è stato finalmente ripristinato il decoro urbano nell’area di fronte all’ex sede Anas di via Talucchi, all’angolo con via Bagetti. La zona era occupata da tempo da transenne e reti da cantiere in disuso, ormai abbandonate e circondate da rifiuti.

Grazie a una serie di interlocuzioni con la Protezione Civile, è stato possibile ottenere la rimozione dei materiali e un intervento mirato di pulizia dell’area. L’azione ha permesso di restituire ai cittadini uno spazio più ordinato, decoroso e sicuro.

"Un piccolo ma significativo passo verso la riqualificazione urbana, che dimostra l’importanza della collaborazione tra enti e istituzioni per la cura degli spazi pubblici" così il presidente della Circoscrizione 4, Alberto Re, e il coordinatore all'Ambiente, Lorenzo Ciravegna.