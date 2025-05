“Letture in valigia”: a Muriaglio torna il gusto delle storie sotto le stelle

La Società di Mutuo Soccorso Agricola e Operaia della frazione Muriaglio di Castellamonte (To) propone una rassegna letteraria da non perdere dal titolo “Letture in valigia”.

Ogni evento sarà ad ingresso gratuito e si svolgerà presso il ristorante “La Terrazza sul Canavese” di strada Campo 12.

Il 6 giugno Debora Bocchiardo presenterà “Invisibile” (Edizioni Pedrini). Il 13 giugno vedrà protagonista un autore eclettico e dai mille talenti: Marco Rolando con “ Il grande Larice” (Hever Edizioni). Il 20 giugno la casa editrice Baima e Ronchetti proporrà Vincenzo Tancredi con “ Io Truffatore” e Tazio Brusasco con “Voci Lontane”.

Un piccolo momento conviviale realizzato dal ristorante Terrazza sul Canavese concluderà gli incontri. La rassegna sarà aperta nella serata del 6 giugno da “Invisibile” (Edizioni Pedrini).