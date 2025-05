Cybersecurity, quando il futuro passa da intelligenza artificiale, energia e giustizia. Incontro con Gian Carlo Caselli

È tutto pronto per la quarta edizione di Seemposium, il format ideato e promosso da Sicuranext, una delle realtà più autorevoli nel panorama italiano della cybersecurity. Con sede a Torino e una rete operativa su tutto il territorio nazionale, Sicuranext conferma anche nel 2025 la sua missione: offrire una visione del presente e uno sguardo sul futuro dell'information technology.



Quest’anno Seemposium si svolgerà in una cornice d’eccezione, le Gallerie d’Italia - Torino, spazio museale e culturale di Intesa Sanpaolo, nel cuore di Piazza San Carlo. Un luogo simbolico per parlare di tecnologia, sicurezza e scenari futuri. Arricchisce l’evento la partnership con l’Unione Industriali di Torino, che ne ha riconosciuto il valore strategico per il sistema produttivo locale e nazionale.



Intelligenza artificiale, energia e giustizia: i temi chiave

Due grandi panel tematici caratterizzeranno il pomeriggio di Seemposium 2025, affrontando alcune delle trasformazioni più profonde in corso nella società contemporanea.

Ore 14 - Panel 1

PREDICTIVE POLICING | Predizione, prevenzione e protezione

Dove finisce la tecnologia, dove iniziano i diritti umani? L’AI può davvero prevenire i reati? Cosa succede quando la tecnologia entra nelle aule dei tribunali e nelle strategie investigative?

• Gian Carlo Caselli, ex magistrato e figura di riferimento nella lotta alla criminalità organizzata

• Paolo Dal Checco, esperto di digital forensics e sicurezza informatica

Modera: Carola Frediani, giornalista e cofondatrice di guerredirete.it

Ore 15.30 - Panel 2

AI E SOSTENIBILITÀ ENERGETICA | La sfida del futuro

Cosa succede quando l’intelligenza artificiale incontra la crisi energetica? L’innovazione sul fronte tecnologia è sostenibile? Qual è il ruolo delle big tech nelle politiche green?

• Adrian Fartade, divulgatore scientifico e creator

• Agostino Re Rebaudengo, presidente di Asja Energy

• Vincenzo Di Nicola, Senior Partner Responsabile Fondo Intelligenza Artificiale CDP Venture Capital

Modera: Gabriele De Stefani, capo della redazione web de La Stampa.