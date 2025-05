Dai culurgiones sardi alle majorettes, un fine settimana di eventi a Rivoli

Un fine settimana all’insegna della cultura, della musica e della convivialità, grazie alla collaborazione tra la Città di Rivoli, TurismOvest e le realtà del territorio.

Venerdì 23 maggio

Quarta edizione del Salone del Lavoro e della Formazione, al Palazzetto dello Sport in Strada antica di Rivoli 21 a Collegno. Un' occasione per giovani, disoccupati e cittadini in cerca di nuove opportunità professionali e di crescita per incontrare aziende del territorio, conoscere agenzie formative e di somministrazione, esplorare le opportunità di lavoro e formazione direttamente con i referenti. Dalle 9,00 alle 17,30. Ingresso libero.

Sabato 24 maggio

-Alle 16.30 in piazza Martiri della Libertà, spazio alla tradizione sarda con balli e canti popolari: protagonisti il gruppo folkloristico Amici del Folklore di Nuoro, accompagnati dall’organetto di Valentina Chirra.

L’iniziativa rientra nella Settimana Culturale Sarda, in programma dal 22 al 25 maggio, promossa dal Circolo Quattro Mori e dalla Federazione delle Associazioni Sarde in Italia, con il patrocinio della Regione Sardegna.

Per quattro giorni, Rivoli ospiterà convegni, spettacoli e appuntamenti gastronomici presso il Circolo dei Quattro Mori Aps in via Fratelli Macario 54.

-Alle 16,00 all’Istituto Musicale Giorgio Balmas in via Capello 3, inaugurazione delle Musifavole con “Le avventure dell’orso Cedo”, una favola tra musica, parole e immagini, con il coro di voci bianche Ri-Voices e musicisti dal vivo. Evento gratuito per bambini e famiglie.

Domenica 25 maggio

Si celebra il 50° anniversario del Gruppo Majorettes di Rivoli con il Memorial Paradiso.

Alle 15, la sfilata partirà da piazzale Mafalda, proseguirà lungo via Piol e raggiungerà piazza Martiri, dove si terrà un carosello con esibizione dei gruppi partecipanti.

In caso di maltempo, l’evento si sposterà alla pista di pattinaggio dei giardini Lamarmora.

Un’occasione per rendere omaggio alla storia delle Majorettes, fondate nel 1975 durante il Carnevale di Rivoli, grazie all’iniziativa di alcuni genitori appassionati, tra cui Pietro Paradiso, primo presidente del gruppo e figura molto amata in città.

L’evento è organizzato da Comune di Rivoli, TurismOvest e Pro Loco Rivoli.

Festival del Verde

Proseguono anche gli appuntamenti del Festival del Verde: sabato 24 maggio, alle 9.15, il centro d’incontro Don Puglisi ospita un convegno dedicato alla tutela del territorio della Collina Morenica; domenica 25 maggio, appuntamento con il Forest bathing al Parco di Villa Melano: un’immersione benefica nella natura (partecipazione gratuita, ritrovo alle 9.30 in piazzale Mafalda di Savoia).

Altri eventi in città

-Sempre sabato 24 maggio, il quartiere Borgo Nuovo sarà animato a partire dalle 10,00 da un momento di festa ai giardini e al campo sportivo di via Frejus (dalle 15 alle 18 Swap Party).

-Al Centro d’Incontro Don Puglisi, in via Camandona 9/A, Festa dello scambio Swap Party dalle 15,00 alle 18,00.

-Nella stessa giornata, dalle ore 14,30 alle 18,00, la Scuola Gobetti celebra la fine dell’anno scolastico con una festa alla pista di pattinaggio dei giardini Lamarmora (via Gatti).

Teatro

La compagnia Attori per Caso porta in scena la commedia “Una strana famiglia” al Teatro Beato Neyrot, in programma sabato 24 maggio alle 21 e in replica domenica 25 alle 17. Ingresso ad offerta

libera con prenotazione (https://www.eventbrite.com/e/biglietti-una-strana-famiglia-1341831497129?aff=ebdssbdestsearch&keep_tld=1). Il ricavato andrà a sostegno dell’Associazione

"Il pane sul muricciolo - La bottega solidale di Rivoli".

Lunedì 26 maggio

Tributo a Lucio Battisti di Mogol con il combo vocale dell’Istituto Musicale Città di Rivoli a cura di Teresa Fessia. Alle 21,00 al Circolo della Musica in via Rosta 23 con ingresso gratuito.