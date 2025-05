Progetti Pnrr, Pompeo (Pd): "Semplificare l’accesso alle informazioni e coinvolgere i cittadini”

“Per fare chiarezza sul tema – spiega Laura Pompeo - ho presentato un’interrogazione con quale chiedo all’Assessore competente quali sono, ad oggi, i risultati concreti conseguiti dai progetti PNRR in corso di realizzazione in Piemonte, quali indicatori vengono adottati per misurarne l'impatto sul territorio e sulla qualità della vita dei cittadini e se, alla luce, della frammentazione delle fonti informative relative ai progetti PNRR, non si ritiene opportuno promuovere, in coordinamento con il Governo nazionale, la creazione di una piattaforma digitale unificata, di facile consultazione, che raccolga tutte le informazioni sui progetti attivi sul territorio piemontese, indipendentemente dall’ente gestore. Inoltre, voglio capire quali iniziative intende mettere in atto la Regione per promuovere la conoscenza e la partecipazione attiva dei cittadini piemontesi ai progetti PNRR, se si valuta la possibilità di organizzare eventi pubblici, dibattiti, seminari informativi o incontri presso sedi universitarie, istituti scolastici, centri civici e altri luoghi di aggregazione e, infine, se la Regione Piemonte prevede di realizzare un'analisi post-hoc degli interventi finanziati dal PNRR, al fine di costruire uno storico strutturato dei progetti realizzati, dei risultati ottenuti e delle eventuali criticità riscontrate, con l’obiettivo di trarne insegnamenti utili per la pianificazione e l'attuazione di futuri programmi di sviluppo”.