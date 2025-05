Il 31 maggio a Cascina Roccafranca al via la Scuola Politica Europea

Interverranno il giornalista Oumar Barry con un focus sul panafricanismo in West Africa, l’ex senatore e presidente della commissione antimafia Giuseppe Lumia, insieme a Mercedes Bresso (Presidente Movimento Europeo Piemonte), Stefano Rossi (Segretario MFE Torino), Anass Hanafi Dali (presidente OIPI) e i rappresentanti di Volt all’Europarlamento, con spazio per domande e dialogo con il pubblico.

L’incontro si svolgerà sabato 31 maggio dalle ore 09:15 alle 13:15 presso Cascina Roccafranca, in via Edoardo Rubino 45, Torino, e si concluderà con un buffet conviviale. L'evento è promosso da VoltThere International Foundation, in collaborazione con Volt Europa, DoSomething!EU, ALDER, del Centro Einstein di Studi internazionali, del Movimento Federalista Europeo, dell’osservatorio italiano di politica internazionale e con il supporto di Global Shapers. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti gli interessati; in questa occasione verranno anche aperte ufficialmente le iscrizioni al percorso formativo della Scuola.