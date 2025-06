Barriera vista con gli occhi dei futuri operatori del turismo: arriva la guida che cambia la narrazione del quartiere

Un intero quartiere raccontato attraverso le parole, i passi e gli sguardi degli studenti. È stata presentata così, a Torino in piazza Foroni, la guida "SU (e giù) PER Barriera di Milano", nata da un viaggio a piedi nel quartiere fatto dagli studenti dell’Enaip di Grugliasco, tra chiacchiere, incontri e scoperte sul territorio.

Il progetto ha coinvolto i ragazzi della classe quarta T in una vera e propria inchiesta sul campo, tra interviste, passeggiate di quartiere e mappature delle realtà culturali, artigianali e sociali che animano Barriera. Un lavoro che ha permesso di raccontare un territorio spesso etichettato come degradato o pericoloso.



Raccontare le bellezze di un quartiere pieno di diversità

Ma lo spirito che ha mosso e ispirato gli studenti è andato nella direzione opposta: mostrare le bellezze nascoste di questo angolo di Torino nord. A sottolinearne l'intento, durante la presentazione della guida, è stato anche l’avvio ufficiale di Eccellenze di Barriera, un percorso di valorizzazione territoriale promosso dalla piattaforma Vivoin.

L’obiettivo è chiaro: raccontare in modo partecipato le ricchezze e i luoghi simbolo del quartiere, ma con uno spirito decisamente diverso da quello delle tradizionali guide turistiche.

Non una visita guidata, ma un racconto

"Questa non è una visita guidata. Non troverete descrizioni approfondite dei luoghi, dal punto di vista storico e culturale. Questo è il racconto di ragazze e ragazzi di una scuola superiore professionale, che si occupano di turismo e che, partiti con scetticismo, si sono ritrovati innamorati di Barriera, dei suoi luoghi nascosti, delle sue contraddizioni, della sua storia, delle sue bellissime diversità". Si presenta infatti così il progetto sul portale Vivoin, introducendo il pubblico al vero spirito dell’iniziativa.

"Il lavoro fatto è su Barriera di Milano, e ciò che è stato prodotto è davvero tutto merito degli studenti – ha raccontato il professor Alberto Plemone –. Ho lasciato carta bianca ai ragazzi e alle ragazze, e mi hanno davvero stupito: dalla grafica al resto del progetto, hanno realizzato un racconto di un quartiere fantastico, perché è una zona davvero bella e unica".

"Non ci aspettavamo tutta questa adesione – ha spiegato Giorgia, tra le studentesse che hanno contribuito all’iniziativa –. Il lavoro che abbiamo realizzato parte da un'idea del professore, anche se inizialmente non capivamo il motivo del perché farlo proprio su Barriera, soprattutto a causa degli stereotipi che avevamo sul quartiere. Invece abbiamo conosciuto e scoperto dei posti stupendi che non ci saremmo mai immaginati di trovare qui".

"Noi abbiamo solamente sostenuto l'iniziativa con il portale Vivoin, che dal 2018 vuole cambiare la narrazione di Barriera di Milano–ha commentato la presidente dell'Associazione Piemondo, Daniela Re –. All'interno del portale abbiamo voluto far sì che i territori si autoraccontassero, facendo da cassa di risonanza per il territorio. Quando abbiamo visto la guida realizzata, ci siamo resi conto della grande qualità di questo prodotto, così abbiamo voluto sostenere il progetto".



Infine, durante l’evento, oltre alla distribuzione gratuita della guida e delle piantine cartacee, i partecipanti hanno potuto prendere parte a due camminate urbane guidate dagli stessi studenti, che hanno accompagnato il pubblico tra le tappe più significative del loro percorso.