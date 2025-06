Prato Inglese torna al Carignano con un dittico shakespeariano per la regia di Jurij Ferrini

La proposta estiva del Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale torna anche nella Stagione 2024/2025: dal 19 giugno al 13 luglio 2025 si rinnova l’appuntamento con Prato inglese. Sere d’estate con il teatro di William Shakespeare, l’iniziativa dedicata ai grandi classici shakespeariani, portati in scena in un’atmosfera e un contesto più informali e insoliti.

Quest’anno il progetto propone due commedie: Pene d’amor perdute e Racconto d‘inverno affidandole alla regia di Jurij Ferrini e alla traduzione e adattamento di Diego Pleuteri. Due testi brillanti, che attraversano la carriera di William Shakespeare, ambientati in Italia e Spagna, in un immaginario di amore, equivoci, sospetti e lieto fine.

Saranno in scena Cecilia Bramati, Vittorio Camarota, Roberta Calia, Paolo Carenzo, Giordana Faggiano, Matteo Federici, Samuele Finocchiaro, Francesco Gargiulo, Sara Gedeone, Raffaele Musella, Aron Tewelde. Le scene e i costumi sono di Anna Varaldo, le luci di Antonio Merola, il suono di Riccardo Di Gianni, aiuto regia Giulia Odetto, assistente scene e costumi Lorenzo Rostagno.

"Ci accingiamo a salpare per il nostro viaggio, verso la messa in scena di due opere di Shakespeare in due nuovissime traduzioni moderne, scorrevoli e poetiche, curate dal giovane e bravo Diego Pleuteri", spiega Ferrini. "Queste due opere diranno di noi, diranno delle nostre passioni incontrollabili, delle nostre cialtronerie, dei nostri buoni propositi, del loro misero fallimento e via discorrendo. E il mio pensiero è che lo diranno non per una qualche qualità intrinseca allo spettacolo o al testo, alla bravura degli attori o alla mia capacità di dirigerli: no, affatto. Il teatro è contemporaneo nei sensi e nella mente di ogni persona che assiste allo spettacolo: questi due classici saranno attuali per chi deciderà, in una afosa sera d’inizio estate, di entrare a Teatro e deliziarsi con una delle storie (o meglio, tutte e due)".

CALENDARIO DELLE RECITE

Pene d’amor perdute

giovedì 19 giugno, ore 21

sabato 21 giugno, ore 21

mercoledì 25 giugno, ore 21

venerdì 27 giugno, ore 21

domenica 29 giugno, ore 16

martedì 1 luglio, ore 21

giovedì 3 luglio, ore 21

sabato 5 luglio, ore 21

mercoledì 9 luglio, ore 21

venerdì 11 luglio, ore 21

domenica 13 luglio, ore 16

Racconto d’inverno

venerdì 20 giugno, ore 21

domenica 22 giugno, ore 16

martedì 24 giugno, ore 21

giovedì 26 giugno, ore 21

sabato 28 giugno, ore 21

mercoledì 2 luglio, ore 21

venerdì 4 luglio, ore 21

domenica 6 luglio, ore 16

martedì 8 luglio, ore 21

giovedì 10 luglio, ore 21

sabato 12 luglio, ore 21

INFO: Teatro Carignano, piazza Carignano 6, tel. 0115169555-800235333, www.teatrostabiletorino.it