La Residenza Richelmy diventa Galleria: le grandi opere d'arte rivivono nei volti degli ospiti dell'rsa

Un’idea semplice e potente: portare l’arte dentro la vita quotidiana, trasformandola in esperienza, relazione, gioco e bellezza condivisa. È da questo desiderio che all’interno della Residenza Richelmy, struttura per anziani di emeis, nasce “Richelmy Gallery” una mostra originale e divertente che riproduce alcune delle più celebri opere d’arte del passato attraverso i volti dei residenti e dipendenti dell’RSA.

Da Van Gogh a Magritte, passando per Degas, Da Vinci e Warhol, sono 57 le opere d’arte che vengono reinterpretate con creatività e passione da ospiti e operatori, dipinti celebri nei quali i volti dei protagonisti vengono sostituiti da quelli di chi vive e lavora ogni giorno all’interno della Residenza.

Un progetto corale, fatto di entusiasmo, inventiva e un pizzico di magia, che ha saputo trasformare la sala Polivalente della Richelmy in un’inedita galleria d’arte.

“Volevamo che l’arte non fosse solo da guardare, ma da vivere” – raccontano Elisabeth Panariello e Palmina Ciardiello dello staff dell’rsa – “Abbiamo scelto i quadri insieme ai residenti, ricreato le scene con cura, fantasia e brio; nel farlo abbiamo scoperto nuovi legami, nuove emozioni. Ogni opera racconta non solo l’artista a cui è ispirata, ma anche, e soprattutto, la persona che l’ha interpretata”.

La mostra “RICHELMY GALLERY”, visitabile fino al 10 luglio alla Residenza Richelmy di via San Donato 97 a Torino, è dunque molto più di una mostra: è la dimostrazione che la creatività non ha età, è una dichiarazione d’amore per l’arte e per la vita, capace di restituire ai residenti un ruolo attivo, sorprendente, protagonista.

Per info: www.emeisitalia.it