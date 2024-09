Aurora, in arrivo gli ultimi appuntamenti di "R...Estate ai Giardini Madre Teresa"

I Giardini Madre Teresa di Calcutta di corso Vercelli/corso Giulio Cesare, negli ultimi mesi, sono tornati alla ribalta delle cronache sia per gli interventi di riqualificazione strutturale realizzati dalla Città di Torino che per alcuni episodi di vandalismo.

L'estate dei Giardini Madre Teresa

In mezzo a tutto questo, è andata in scena la rassegna "R...Estate ai Giardini Madre Teresa", che nei prossimi giorni volge al termine con gli ultimi 3 appuntamenti. Gli eventi, organizzati dalla Circoscrizione 7 in collaborazione con alcune associazioni del territorio del quartiere Aurora: nello specifico sono state coinvolte ALA, Sferaculture, Circolo Mossetto, Club Silencio e Teatro Carillon. Il programma si è svolto a partire dall'11 giugno e terminerà il 26 di questo mese con un'offerta in grado di spaziare dai concerti ai laboratori.

Gli ultimi appuntamenti

Il rush finale prevede, per giovedì 12, il talk tematico “Aurora sogna”, mentre il 19 e il 26 si svolgeranno workshop artistici destinati agli under 30; tutte queste ultime iniziative sono promosse da Club Silencio con inizio alle ore 18.30 e partecipazione gratuita.