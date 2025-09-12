Max Pezzali fa il bis del live all'Allianz Stadium: nuova data per l'estate 2026

Max Pezzali annuncia una nuova data a Torino per la prossima maratona estiva, MAX FOREVER GLI ANNI D’ORO – STADI 2026.

Dopo la già confermata tappa di sabato 13 giugno si aggiunge quella di domenica 14 giugno sempre all'Allianza Stadium.



Dopo il maxi evento dell’estate, lo show MAX FOREVER – Grand Prix, che ha travolto l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, ​​registrando un totale di 85mila presenze e il live al Red Valley, Max è già pronto a tornare dal vivo: questa sera con i suoi successi senza tempo sarà sul palco dei Tim Music Awards, in diretta su Rai 1 dall’Arena di Verona.