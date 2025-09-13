‘Visioni future’ per la nuova stagione allo Stage4

‘Visioni future’ è l’immagine che riassume la seconda stagione del teatro di San Germano Chisone. Il programma verrà presentato stasera, sabato 13, alle 21, nella sala di via Scuole 5 (ingresso libero).

Stage4 ha esordito lo scorso anno e promette novità, tra cui la rassegna di magia, ‘Magic’, che si articola su sei spettacoli.

Nella nuova stagione “il palcoscenico diventa un luogo di esplorazione, dove l’arte incontra la tecnologia, la memoria si fonde con l’innovazione e le emozioni guidano lo sguardo verso il domani” spiegano dal teatro.

Il primo spettacolo in programma si svolgerà il 27 settembre e vedrà Cristina Sarti presentare i ritratti di diverse donne, da Grazia Deledda ad Anna Magnani, accompagnata al pianoforte da Luisa Repola.

In cartellone ci sono 10 titoli, con l’ultima rappresentazione l’8 maggio 2026. Ma ci sono anche 4 eventi fuori cartellone già definiti.

