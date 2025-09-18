Festa del Balon 2025: un giorno tra storia e divertimento

Domenica 21 settembre 2025, dalle 9 alle 21, il cuore storico del Balon si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per celebrare una delle ricorrenze più attese dai torinesi: la Festa del Balon.

Per l’occasione, le vie del borgo si riempiranno dei tradizionali banchi di antiquariato e vintage che hanno reso il mercato celebre ben oltre i confini cittadini, attirando collezionisti e curiosi da tutto il mondo.

Non solo shopping: l’intera giornata sarà animata da concerti live e dj set, talk e mostre tematiche, esposizioni di auto, moto, scooter e biciclette d’epoca. Ampio spazio anche ai più piccoli, con attività e giochi dedicati, e agli amanti della buona cucina grazie a un ricco percorso di street food.

La festa offrirà inoltre l’opportunità di scoprire angoli nascosti del quartiere con visite guidate alle realtà storiche e culturali del Balon. Un’iniziativa patrocinata dalla Circoscrizione 7, che conferma il valore di questo appuntamento come punto d’incontro tra tradizione e innovazione.